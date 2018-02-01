Стены в три краски: Модный тренд, который подойдет для любой комнаты

До весны осталось совсем недолго, но многим уже сейчас хочется чего-то новенького, яркого. Один из самых простых способов внести в нашу жизнь новые краски – это обновить интерьер. Пожалуй, наиболее эффективный и притом достаточно малозатратный способ это сделать – перекрасить стены. И подойти к этому делу можно творчески, используя современный модный тренд среди дизайнеров интерьеров - «три краски».

В чем суть этого популярного веяния? А в том, что комбинируя разные цвета на стенах в пределах одного помещения, можно получить совершенно потрясающий результат! Главное – правильно подобрать оттенки, которые будут хорошо сочетаться между собой. Впрочем, на сегодняшний день в этом нет абсолютно никакой проблемы, так как дизайнеры охотно предлагают самые разные сочетания цветовых оттенков (от пастельных до ярких и даже контрастных), и их рекомендации можно найти в интернете. Так, например, дизайнеры английской компании LittleGreene выпустили специальную коллекцию красок, которые «исторически» используются в сочетании двух-трех других цветов. По их мнению, сочетание пары оттенков – это очень красиво, а удачная комбинация сразу из трех оттенков вносит в интерьер особую, ни с чем не сравнимую изысканность.

Сегодня уже немало людей вместо обычных бумажных обоев используют гораздо более практичные обои под покраску, позволяющие легко и быстро обновить цветовую гамму помещения. Особо продвинутые граждане имеют и специальное оборудование, с помощью которого любой ремонт становится приятным и необременительным занятием. Взять, к примеру, такой инструмент, как краскопульт. Это распылитель краски, который можно использовать для окрашивания различных поверхностей – стены, потолки, мебель, металлоизделия. Ручной пульверизатор является наиболее дешевым вариантом для домашнего использования, краскопульт электрический и пневматический подходит и для профессиональных работ на больших площадях покраски. Преимущества краскопультов заключаются в том, что они позволяют наносить краску ровным слоем и в любых труднодоступных местах, ускоряют работу и сушку, не образуют подтеки и капли.

Итак, решившись использовать при покраске стен два или даже три оттенка, определитесь с цветовой комбинацией. Здесь имеются разные нюансы, связанные с переходами одного цвета в другой. Если хотите сделать едва заметные переходы, то выбирать нужно из близких оттенков (например, сочетать мятный с голубым) или нейтральных (типа бежевого и серого). Кстати, огромной популярностью пользуется техника градиентной окраски (омбре), когда один оттенок плавно переходит в другой. Если же выбранные цвета в достаточной мере отличаются друг от друга, то можно либо постараться сделать ровные границы, либо скрыть переход за различными молдингами, деревянными рейками, бордюрами. Что касается объемов, чаще всего цвета делятся по горизонтали (обычно границу цветов размещают на уровне две третьих от пола, но можно сделать ее выше или ниже). Интерьер в «три краски» хорошо подойдет для любой комнаты, будь то детская, игровая комната, спальня или кухня. Только оттенки лучше подобрать соответствующие.

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