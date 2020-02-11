Стартовало голосование за «Нижнекамскшина» в проекте «100 легендарных брендов ТАССР»

Предприятие Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES ПАО «Нижнекамскшина» принимает участие в крупном республиканском проекте «100 легендарных брендов ТАССР». С помощью народного голосования определяются победители по 16 отраслям. Голосование открыто до 21 февраля 2020 года.

ПАО «Нижнекамскшина» – одно из крупнейших шинных предприятий России. В апреле 1973 года на заводе выпустили первую автокамеру. В октябре 1974 года с конвейера сошла миллионная покрышка. Продукция предприятия входит в число победителей конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Завод «Нижнекамскшина» – первый российский поставщик, который омологировал шины на российские автомобильные заводы таких крупнейших иностранных автопроизводителей, как Fiat, Volkswagen, Skoda и Ford. Ассортимент предприятия насчитывает более 250 позиций легковых и легкогрузовых шин брендов KAMA и Viatti.

«Безусловно, «Нижнекамскшина» – это легендарный бренд, который определяет лицо отрасли и всей республиканской экономики. Именно поэтому для нас очень важна поддержка наших партнеров и коллег, всей команды KAMA TYRES в этом проекте. Ваше участие позволит предприятию стать одним из победителей», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Проект «100 легендарных брендов ТАССР» запущен к 100-летию со дня образования Татарской АССР. Крупный юбилей будет отмечаться 25 июня 2020 года. Организует проект издательский дом «Комсомольская правда». Голосование открыто по ссылке: http://100brand.ru/ .

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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