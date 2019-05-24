Старый сверчок... борозды не испортит! Чем манят самок их песни?

Ученые из Университета Эксетера рассказали о некоторых результатах своей многолетней работы по изучению брачных ритуалов полевых сверчков. В частности, они установили, что пение более зрелых сверчков кажется самкам привлекательнее, чем пение молодых, но это отнюдь не гарантируют пожилым сверчкам итогового репродуктивного успеха.

Исследователи наблюдали за жизнью сверчков в течение двенадцати летних сезонов на одном лугу на севере Испании. Для различения индивидуальных насекомых их вылавливали и ставили небольшие метки из ПВХ на грудные членики. Чтобы следить за поведением насекомых в узких норах, использовали инфракрасные камеры.

Обычно самец полевого сверчка сидит возле входа в нору и старается привлечь самку особым типом стрекотания. Самка приближается к самцу, и они вместе направляются в нору, где и происходит спаривание. В течение жизни и самки, и самцы полевых сверчков спариваются с несколькими партнерами. Хотя период взрослой жизни сверчка длится всего несколько недель, ученые обнаружили возрастные различия между молодыми и пожилыми самцами. Пение самцов старшего возраста имеет больший успех у самок, они чаще откликаются на призыв и направляются в их нору. Однако дальше успех старых сверчков не простирается, далеко не каждое свидание с самкой оканчивается спариванием, и в целом оказывается, что спариваются самки чаще с молодыми сверчками.

Результаты исследования опубликовал журнал Animal Behaviour.

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Polit.ru

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