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Сруб домов от производителя - в чем выгода?

Ксения ДАВЫДОВА   
06 Июня 2019 г.
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Сруб домов от производителя - в чем выгода?

Горожане в последнее время всё активнее стремятся за город. Для этого многие заказывают срубы домов от производителя. Конечно, это не значит, что все массово переезжают в сельскую местность. Но загородный дом в ближайшем к городу поселке — это мощный тренд.

Какой дом построить?

Иногда горожане покупают готовые дома. В других случаях — приобретают земельный участок и строят на нём дом своей мечты. Ещё до начала строительства стоит точно определиться, какой дом нужен. Вариантов немало:

  • дом из газобетона;
  • роскошный кирпичный особняк;
  • каркасник с сендвич-панелями;
  • монолит;
  • деревянный дом из бревна.

Однако если просто сменить одну бетонную (каменную) коробку на другую, особых изменений в смысле комфорта и пользы для здоровья вряд ли можно добиться — исключая жизнь в окружении сплошной экологии. Но пользы и удовольствия будет гораздо больше, если стать владельцем сруба дома от производителя и поселиться, хотя бы и только на время отпуска, в хорошем бревенчатом доме. Тем более что заниматься строительством самостоятельно необязательно — многие строительные фирмы предлагают возведение загородного дома под ключ, дождавшись усадки сруба.

Сруб домов от производителя - в чем выгода?

Брёвна для строительства используются двух видов: ручной рубки и оцилиндрованные. Многие ценители чистоты, деревенской эстетики, комфорта и экологической безопасности, предпочитают первый вариант. Хотя коттеджи из оцилиндрованного бревна весьма эстетичны, рубленный дом при условии качественного исполнения имеет немало важных преимуществ:

  • прочность и долговечность — загородные дома для круглогодичного проживания строят из брёвен диаметром до 600 мм, а потому они служат долгие десятилетия;
  • особый комфорт — стены из брёвен не препятствуют хорошему воздухообмену, обладают способностью регулировать влажность;
  • низкая теплопроводность — бревенчатый дом всегда тёплый;
  • природная эстетичность — строение из этого материала выглядит гораздо интереснее кирпичного, каркасного или монолитного.

Этапы строительства сруба

Как и любое другое здание, дом из брёвен строится в несколько этапов:

  • выбор проекта;
  • выбор подрядчика — строить можно своими силами, нанять бригаду иностранных рабочих или определиться с фирмой, которая предлагает срубы домов от производителя. Одна из них - это "Королевский Кедр";
  • устройство фундамента — подойдёт малозаглублённый ленточный или монолитный;заготовка леса и рубка стенового комплекта на производстве;сборка сруба на участке Заказчика.

После усадки, которая занимает немало времени (от 9 до 12 месяцев), подводят все инженерные системы, электричество и выполняют отделочные работы. Ждать усадки сруба необходимо, поскольку этот процесс сопровождается изменением геометрических размеров сруба.

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