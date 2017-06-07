 Срочный выкуп подержанного автомобиля

Услуга срочного выкупа подержанного автомобиля может понадобиться каждому, если возникнет определённая ситуация.

Ситуаций, при которых может потребоваться срочный выкуп авто, может быть предостаточно:

Желание приобрести новый автомобиль взамен старого;

Если по каким-то причинам стало невозможным или затруднительным выплачивать кредит за транспортное средство;

Наконец, если просто вдруг срочно потребовались деньги.

Если необходим срочный выкуп

Так или иначе, каждый автовладелец в случае необходимости может оформить срочный выкуп своего авто на сайте компании Fresh Auto: https://freshauto.ru/services/srochnyi-vykup-avto. Практически каждому, кто пробовал продать свой автомобиль самостоятельно, знакомы бумажная волокита и необходимость поиска выгодного покупателя. При этом нередко за счет продавца назначается техническая экспертиза и оценка автомобиля. И это также связано с дополнительными финансовыми затратами.

В случае же с компанией Fresh Auto все проходит максимально быстро и удобно для клиента. Все, что требуется - приехать в салон на том автомобиле, который требуется продать. Далее в течение часа проходит точная оценка транспортного средства, после чего на руки выдаются результаты оценки и озвучивается сумма.

Если автовладельца все устраивает, он может немедленно получить эту сумму на руки. При этом поддерживаются как наличные системы расчета, так и безналичные. Возможен вариант с выкупом кредитного автомобиля. Салон берет на себя все дальнейшие обязательства с выплатой по кредиту. Самому автовладельцу больше не придется выплачивать банку ни копейки. Сразу после того, как договор о скупке будет оформлен, клиент перестанет быть владельцем данного автомобиля. То есть он освобождается автоматически от выплаты каких-либо налогов, пошлин и т.д.

Можно оформить продажу через салон практически любого транспортного средства: не происходит дискриминации ни по марке авто, ни по пробегу, ни по году выпуска. Оценить можно абсолютно любой автомобиль. Главное, чтобы машина не попадала в серьезные аварии в течение всего срока эксплуатации, а также чтобы она была чиста в юридическом отношении.

Если же было решено взять в обмен мотоцикл, автомобиль или коммерческое транспортное средство, то подержанный автомобиль клиента будет оценен гарантированно дороже, что является неоспоримым преимуществом данного автосалона и позволяет совершить выгодную сделку по реализации авто.

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