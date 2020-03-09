Средство от одиночества

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Добрый доктор Айболит

Уже само по себе проживание на улице является тяжким бременем. Кроме того, у некоторых бездомных людей имеются питомцы, которые порой заболевают.

Ветеринар Стюарт Квейн решил внести свой вклад в благотворительность, используя при этом профессиональные навыки.

Житель Калифорнии (США) ходит по улицам, беседует с бездомными и оказывает помощь принадлежащим им животным, оплачивая при этом расходы из своего кармана.

Однако средства врача небезграничны. И если на оказание первой помощи и борьбу с инфекциями он еще как-то может потянуть, то вот на сложные операции у него просто не хватает денег.

Тогда Стюарт решил обратиться за помощью к общественности и начал сбор пожертвований. Щедрость добрых людей ошеломила ветеринара. Теперь у него стало куда больше средств на то, чтобы помогать братьям нашим меньшим и даже спасать их жизни, а все хозяева пациентов не устают благословлять этого неравнодушного человека.

МГ: Этот пример я часто вспоминаю, когда вижу в подземных переходах Иркутска нищих с несчастными собаками, мерзнущими рядом… Интересно, а у нас что-нибудь делается для спасения таких людей и собак?

Коварная радуга

Кайла Кенни очень радовалась, отмечая свой 15-й день рождения и, конечно, фотографировалась, чтобы надолго сохранить впечатления от праздника.

Однако одна из фотографий, размещенная в соцсетях, стала причиной того, что девочку исключили из христианской Академии Уайтфилда (Луисвилл, Кентукки, США). Поводом послужили радужный торт именинницы и ее свитер, украшенный разноцветными полосами, что было воспринято как утверждение о нетрадиционной сексуальной ориентации школьницы. Родители Кайлы подали на Академию в суд, заявив, что те вторглись в частную жизнь их дочери и опорочили ее имя. Радужный торт не являлся символом чего бы то ни было – маме и папе просто хотелось порадовать девочку ярким разноцветным лакомством.

Впрочем у школьной администрации есть своя версия произошедшего. Они утверждают, что Кайла исключена вовсе не из-за фото с праздника, а за то, что за последние два года ученица неоднократно нарушала кодекс поведения, принятый в учебном заведении. Как бы то ни было, но разбирательство по этому делу пока не закончено.

МГ: Понятно, что далеко не все разделяют идеи ЛБГТ, но нельзя же в любом разноцветье подозревать коварные символы! Этак и радугу после дождя можно обвинить в нетрадиционной ориентации…

Средство от одиночества

Человек, находящийся в командировке и живущий в одиночестве несколько месяцев, наверняка в какой-то момент почувствует скуку, но для таких клиентов у администрации есть специальное предложение.

В холле гостиницы проживают дружелюбные и общительные собаки, взятые из местного приюта.

Любой гость может забрать компаньона в свой номер и заботиться о нем, как о домашнем питомце, во время всего своего пребывания в Home2 Suites by Hilton.

Кстати, такая практика хороша не только для скучающих людей, но и для животных. Если посетитель привязался к своему новому четвероногому другу, он может забрать его с собой, заплатив 50 долларов и заполнив специальную заявку «на усыновление». Сообщается, что с октября 2018 года уже несколько десятков гостей, приехавших в отель в одиночестве, уехали оттуда в приятном сопровождении, подарив собакам новую жизнь и постоянный дом.

МГ: Сдается, что такая услуга вполне могла бы пригодиться и нашим сотрудникам, работающим вахтовым методом. Глядишь, и на улицах стало бы поменьше бездомных животных…

Страховка от инопланетян

Фраза «страховка от инопланетян» кажется маркетинговой шуткой агентств, предлагающих своих услуги. Однако это правда.

Вера американцев в похищение пришельцами подкрепляется не только необходимостью объяснить необычные явления, но и кинематографической и литературной фантастикой, и заявлениями влиятельных личностей. Так, например, доктор медицинских наук, писатель и гарвардский психиатр Джон Мэк, базируясь на своей вере в инопланетян, опубликовал о них книги, а также давал многочисленные интервью, посвященные взаимодействию с пришельцами.

Распространившийся в 1990-е годы страх перед пришельцами использовала лондонская компания, начавшая страховать граждан от нападения инопланетян. Тогда около четырех тысяч американцев и англичан заключили с фирмой контракты. Сейчас подобная тенденция продолжается: уже другая компания, агентство Св. Лаврентия во Флориде, предлагает свои услуги по страхованию от пришельцев.

Очень популярно страхование от чужеродных имплантатов-чипов в человеческом организме, телесных повреждений, несущих какой-то особый смысл, беременности от инопланетян (выведение гибрида человека и гуманоида – давно эксплуатируемая тема), а также репатриация – данный вопрос широко освещался американской прессой, когда в 1975 году лесоруб Тревис Уолтон заявил, что прожил на НЛО пять дней, после чего загадочным образом вернулся на Землю. По мотивам этой истории даже сняли фильм «Огонь с небес».

МГ: Можно только представить какие фантастические суммы «наварили» шустрые американские деятели из страховых компаний! Впрочем, спекуляция на страхе – излюбленный бизнес не только американцев…

Доставщица эмоций

В Москве начала работать первая в мире доставщица эмоций.

Не так давно девушка по имени Виктория начала оказывать горожанам нестандартную услугу. Она приезжает на дом к клиенту и погружает его в требуемое настроение.

По признанию девушки, она давно начала замечать, что ей удается влиять на эмоции окружающих людей, после чего решила превратить этот талант в бизнес. За полчаса своей работы Виктория берет 6900 рублей.

За 30 минут Виктория погружает людей в то или иное состояние. Девушка может расплакаться, рассмешить, пожалеть, пофилософствовать, послушать и поговорить с клиентом. А вот все непристойные предложение доставщица эмоций пресекает на корню.

МГ: Если это не фейк, то вполне полезное начинание. Ведь порой доброе слово и благожелательное общение способно вывести одинокого человека из самой глубокой депрессии…

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