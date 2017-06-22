Сравниваем газовые и электрические варочные панели

Электрические и газовые варочные поверхности стали неотъемлемым элементом многих современных кухонь, обеспечивая не только комфорт в процессе приготовления пищи, но также позволяя сэкономить свободное пространство и стильно дополнить кухонный интерьер. Современный рынок предлагает большой выбор панелей, отличающихся многочисленными параметрами: типом нагрева, количеством конфорок, материалами изготовления, дополнительными опциями и, конечно же, дизайном.

Кроме того, при выборе важно довериться проверенному и надежному бренду. На странице electrolux-rus.ru/electrolux-varochnie-paneli можно ознакомится с широким ассортиментом моделей газовых и электрических варочных поверхностей, производства этой популярного шведского бренда.

Преимущества электроплит

Электрические варочные панели с покрытием из стеклокерамики – это достаточно современное, практичное и стильное решение для любой кухни. Особенность конструкции таких моделей заключается в том, что все нагревательные элементы находятся под стеклом. Наиболее распространенными являются поверхности с конфорками типа Hi-Light, обеспечивающими быстрый разогрев, экономичное потребление электричества и хорошую теплопередачу. В основе из конструкции лежит специальная лента-накаливании, уложенная в керамическую нишу.

Более совершенными считаются модели с индукционным типом нагрева. В этом случае нагрев рабочей поверхности происходит за счет эффекта электромагнитной индукции и исключительно в месте контакта с дном посуды. Благодаря этому, такая технология позволяет плавно регулировать интенсивность нагревания посуды, абсолютно безопасна и исключает вероятность получения ожогов.

Своеобразным стандартом является четыре зоны нагрева, однако встречаются варианты, оснащённые пятью, шестью конфорками, различного диаметра, обеспечивающие возможность использования посуды нестандартных размеров. Также встречаются узкоспециализированные зоны нагрева, такие как, к примеру, конфорки для приготовления WOK. Большая часть электрических варочных панелей оснащается комфортным сенсорным управлением. Это позволяет регулировать все параметры работы прибора с помощью одного лишь прикосновения. Кроме того, идеально гладкая стеклянная поверхность очень практична в уходе, ведь на ней негде скапливаться грязи, жиру и другим загрязнителям. Поэтому, многие владельцы считают, что сенсорное управление гораздо надежнее и практичнее механического.

Для того, чтобы такая техника прослужила дольше и сохранила первозданный внешний вид, необходимо придерживаться нескольких простых правил, а именно:

использовать правильную посуду с плоским дном;

не допускать резких перепадов температур;

избегать попадания расплавленного сахара;

пользоваться неабразивными чистящими средствами.

Помимо этого, стеклокерамическое покрытие чувствительно к точечным механическим воздействиям, ухудшающим его эстетические и эксплуатационные характеристики.

Плюсы и минусы готовки на газе

Газовые варочные панели представляют собой более совершенный, компактный вариант привычных кухонных плит. Современные модели имеют продуманную конструкцию конфорок, которая значительно улучшает характеристики нагрева. Что касается материалов изготовления, то, в отличие от электрических, здесь применяются преимущественно нержавеющая сталь и эмалированное покрытие.

В зависимости от размеров, панель может иметь от двух до пяти конфорок, над которыми устанавливаются съемные чугунные решетки для посуды. Регулировка интенсивности пламени производится с помощью механических, поворотных переключателей. За безопасность в работе отвечает функция «газ-контроль», которая автоматически заблокирует подачу газа в случае непреднамеренного затухания горелки или утечки. Кроме того, важную роль играет экономичность, ведь газ обходится дешевле электричества.

Большую популярность получили модели, выполненные по принципу «газ на стекле». В этом случае, как и с электрическими аналогами, поверхность изготовлена из высокопрочной, закаленной стеклокерамики, а горелки находятся сверху. Такой вариант исполнения выглядит очень солидно и современно, поэтому отлично дополнит концепцию любого кухонного интерьера.

Какого производителя лучше выбрать

Как уже упоминалось выше, при выборе варочной панели следует доверится продукции известного и проверенного бренда. Также нужно заранее определиться с необходимыми функциями, чтобы не переплачивать за то, чем вряд ли будете пользоваться. Правильно выбранная панель может стать не только отличным функциональным дополнением, но также и главным украшением любой кухни.

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