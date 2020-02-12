Спутниковый интернет: грядёт техническая революция?

Американский миллиардер Илон Маск планирует перевести интернет на высокоскоростной беспроводной стандарт. Идея поистине революционная. В случае успеха проводной интернет уйдёт в прошлое, а уровень защиты передаваемой информации вырастет в разы. Ранее Илон Маск высмеял защиту популярного приложения WhatsApp и глобальной социальной сети Facebook.

Для воплощения идеи в жизнь принадлежащий предпринимателю проект спутникового интернета Starlink станет публичным, чтобы привлечь капиталы инвесторов. Как стало известно на днях, Starlink войдет в состав космического предприятия SpaceX, которое тоже создано Илоном Маском.

Россия не остаётся в стороне от мирового прогресса. Спутниковый интернет в нашей стране развивается давно и успешно. Одним из лидеров на рынке спутникового интернета в России является компания Astrainternet. Благодаря спутникам Ямал-402, Ямал-401, Экспресс-АМ5, Экспресс-АМ6, Ka-Sat осуществляется покрытие в Ka и Ku диапазонах. Astrainternet - безлимитный спутниковый интернет, доступный практически из любой точки России. Предлагаемые компанией услуги особенно актуальны для жителей загородных посёлков и отдалённых территорий, где отсутствует кабельный интернет, ведь даже огромное количество базовых станций мобильных операторов, рассеянных по всей нашей стране, порой не обеспечивает качественный устойчивый сигнал. Astrainternet решит эту проблему.

Напомним, принцип работы спутникового интернета сродни телефонии. Он основан на приёме и передаче сигнала, в отличие от телевидения, где сигнал односторонний – только на приём. Интернет интерактивен, он предполагает диалог, личное вмешательство пользователя и получение необходимого ответа, обратной реакции. Именно для отправки данных и нужна передача, чтобы получить отклик от мировой Сети. Интернет работает на приём, когда происходит закачка фильмов, фотографий и других данных, а для создания постингов в социальных сетях, отправки фотографий и другой информации в Сеть необходима обратная связь, что и обеспечивается специальной технической функцией.

Существуют два типа спутникового интернета: симметричный или сихронный, когда приём и передача сигнала происходят параллельно, и ассиметричный, когда входящий сигнал идёт черех спутник, а сигнал отдачи – через наземные сети. Ассиметричный способ дешевле, но он исключает звонки по скайпу.

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