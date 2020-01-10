Способы выручить себя деньгами и несколько секретов экономии на пенсии

Когда нужны деньги, решение проблемы может быть разным, например, взять кредит в банке, воспользоваться быстрым займом онлайн, одолжить у друзей или близких, достать накопленное, отложенное и неприкосновенное и т.д. Все варианты достойны рассмотрения, у каждого из них есть какие-то свои преимущества. Что касается быстрого займа, то его можно получить круглосуточно, оформить как на небольшой период, так и на длительный срок, выбрать маленькую сумму или покрупнее, предоставить минимум документов и осуществить весь процесс через интернет. Среди плюсов распечатывания собственной копилки – независимость, отсутствие процентов, возможность «неотдачи» - с самим собой ведь на этот счет всегда легко будет договориться и т.д. Единственный минус – «кубышка» исчезнет или уменьшится и ее снова нужно будет суметь наполнить. А это не так просто сделать, если ты пенсионер. Но жизнь показывает, что желающие добиться результатов – их добиваются.

Итак, несколько советов для экономии бюджета на пенсии, чтобы была возможность какие-то средства отложить:

В супермаркетах, торговых центрах и обычных магазинах активно пользоваться скидками (при этом, что касается продуктов, всегда смотреть на сроки годности товара). Также не забывать про скидочные и накопительные карты.

Всегда использовать пенсионное удостоверение. По нему тоже можно получить некоторые скидки, и не только в супермаркетах. Чтобы важный документ всегда имел аккуратный вид, к слову, стоит использовать для него обложку.

Необходимо планировать свои покупки, даже самая маленькая вещь за мизерную цену при этом должна быть учтена. Надо научиться не совершать спонтанные покупки. Еще стоит завести тетрадку, где отражать все (прямо до копеечки) доходы и расходы.

Покупать товары лучше не на один день, а на несколько, например, на неделю, предварительно составив список и не отступив ни на пункт.

Походы в продуктовые магазины лучше совершать на сытый желудок.

Что касается ЖКХ, то и тут тоже можно на чем-то сэкономить. Например, установить в квартире светодиодные лампочки, выключать свет в помещении, если там никого нет и т.д. Еще тем, кто этого до сих пор не сделал, стоит поставить счетчики на воду.

Обязательно надо с любого дохода хоть немного, но стараться отложить. И еще стоит как можно дольше оставаться работающим человеком. Тогда и возможностей в жизни будет больше, и средств, чтобы в дальнейшем копить и откладывать на заветные цели и при иных сложившихся обстоятельствах финансово выручить себя.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ