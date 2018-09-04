Спокойной ночи на качественном постельном белье!

Для пожилого человека очень важно качество сна, который должен быть крепким и спокойным, чтоб после пробуждения пенсионер чувствовал себя бодро и хорошо. Здоровый сон обеспечивается разными условиями, в том числе не последнюю роль здесь играет постельное белье. Выбирая постельное белье для взрослого человека, стоит как следует узнать о его предпочтениях. Ведь вкусы меняются. И то, что нравилось в молодости, возможно, уже не будет "греть душу", когда годы перевалили за шестьдесят.

Отличный выбор для пожилого человека - постельное белье Иваново. У производителей этого города и фирм-реализаторов можно найти широкий выбор моделей высокого качества. Варианты могут быть подобраны на любой вкус - по размеру, цветовой гамме, виду ткани и т.д.

Есть несколько дельных советов, которые касаются выбора постельного белья для взрослого человека. Шелковое белье, например, лучше приобрести пожилому лишь в том случае, если он сам хочет для себя такой вид ткани у изделия. Вообще же шелк довольно скользкий материл и к тому же холодит, что может не для всех оказаться приятными ощущениями. Лен, бязь, сатин, батист - на постельное белье из этих тканей стоит посмотреть более пристально. Все эти ткани антистатичны, гигроскопичны, хорошо пропускают воздух и не вызывают аллергию.

На зимний период отдельно можно приобрести постельное белье из фланели. Она прекрасно удерживает тепло, впитывает влагу, вызывает очень приятные тактильные ощущения. Но использовать фланелевое изделие лучше действительно только короткое время - три зимних месяца. При долгой эксплуатации на таком белье образуются катышки, а после стирок теряется привлекательный вид. Век фланелевого постельного белья, как показывает практика, недолог. Нужно с этим мириться.

Выбирая изделие нужно обратить внимание на плотность ткани. Чем она выше, тем постельное белье прослужит дольше. Также необходимо посмотреть особенности пошива. Строчки должны быть ровными, нежелательно наличие пуговиц. Везде на изделии должен использоваться бельевой шов, с помощью которого детали накрепко соединяются и изделие не разваливается после нескольких стирок.

Теперь о тонкостях эксплуатации. Стоит помнить, что лучше всего выдерживает нагрузки от стирок белье из сатина. Эта ткань привлекательна тем, что устойчива к изнашиванию и выцветанию.

После того, как белье высохло, его следует прогладить, что послужит дополнительной дезинфекцией комплекта.

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