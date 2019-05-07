Специальное ПО создано для добычи криптовалюты Tkeycoin

Компания TKEY DMCC сделала официальное заявление об открытии полноценного доступа к программным инструментам майнинга и локальным криптографическим кошелькам. Майнерам не обязательно иметь мощное оборудование. Реализуя ранее провозглашенный лозунг: «Доступный майнинг – каждому», разработчики Tkeycoin создали специальное программное обеспечение, установив которое на домашний или офисный компьютер пользователь сети TKEY сможет сразу приступить к добыче монет.

Входной порог для майнеров отсутствует. Нет никаких лимитов и ограничений. Пользователям предоставляется полная свобода в операциях с криптовалютой без остановки майнинга. Каждый участник сети получит доступ к персональному кошельку Tkeycoin, обладающему исчерпывающим функционалом для безопасного хранения криптовалюты, осуществления переводов внутри сети, обмена цифровых активов на фиат. Локальный кошелёк представляет собой кроссплатформенное приложение, которое можно установить на устройства с ОС Windows, MacOS и Linux.

На начальном этапе добыча с помощью ASIC-майнеров, ферм из видеокарт и облачного майнинга будет недоступна, но после проведения тестов, которые планируется выполнить в течение 1-2 месяцев, пользователи смогут использовать любые доступные им технические ресурсы. Наряду с этим, разработчики планируют организовать официальный майнинг-пул Tkeycoin, в котором участники сети смогут объединять свои вычислительные мощности для добычи криптовалюты. Что касается нынешнего положения дел с цифровыми активами Tkeycoin, то их еще можно купить по минимальной цене на условиях IPEO до старта торгов на бирже после чего стоимость TKEY будет только расти.

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