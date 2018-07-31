Сперотон – препарат, повышающий мужскую фертильность

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Невозможно убежать от условий окружающего мира, но можно снизить негативное влияние ухудшающейся экологии или постоянных стрессов на свой организм. Многие предпочитают закрывать глаза на проблемы со здоровьем или постоянную слабость, невозможность сосредоточиться на поставленных задачах, быстрое старение.
Но каждый человек рано или поздно сталкивается с чем-то, что пробуждает его сознание и заставляет задуматься о возможных последствиях для себя и близких. Зачатие, беременность, рождение ребенка – именно этот фактор быстрее всего заставляет не только женщин, но и мужчин кардинальным образом менять свой образ жизни, уделять больше внимания собственному организму и его потребностям.
Продукция репродуктивного здоровья
Первый показатель нездорового состояния общества – частые обращения в институты искусственного оплодотворения. Женщины и мужчины даже молодого возраста получают вердикт – бесплодие, невозможность иметь ребенка. Современная медицина и фармацевтика постарались максимально продуктивно решить новую проблему века.
Линейка препаратов, способных восстанавливать, продлевать и сохранять надолго репродуктивное здоровье человеческого организма независимо от возраста, предлагает сегодня следующий перечень:
- синергин;
- прегнотон и его вариант «Мама»;
- сперотон.
Для увеличения мужской фертильности довольно успешно применяют именно сперотон. Что дает регулярный прием препарата:
- возможность зачатия возрастает до 15%;
- подвижность сперматозоидов улучшается на 86.3%;
- увеличивается и количество сперматозоидов, имеющих поступательное движение, что важно для зачатия – на 49.3%;
- морфология спермы в значительной мере улучшается, с одновременным повышением ее концентрации на 43.2%.
Назначают препарат сперотона и при естественном, и при искусственном зачатии. Цены на него разнятся в зависимости от места приобретения.
Как определить, кому следует принимать сперотон
Мужская репродуктивная система очень нежная. На ее состояние влияет целый ряд факторов:
- наличие в настоящее время или в прошлом таких заболеваний, как простатит, ЗППП, варикоцеле, паротит и других;
- плохая экологическая обстановка местности;
- неразумный рацион питания;
- злоупотребление многими вредными привычками;
- прием в течение некоторого времени определенных лекарственных средств;
- тесное нижнее белье;
- регулярные сауны или перегретое сидение автомобиля.
И это еще далеко не полный перечень причин, способных снизить возможность зачатия. Поэтому каждому мужчине, желающему рано или поздно стать отцом, рекомендуется время от времени сдавать спермограмму, следя за состоянием своей репродуктивной системы.
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