Спасательные жилеты: основные виды и особенности функционирования

По информации сетевого издания «Пишет Омск», акция МЧС России «Вода – безопасная территория» в Омской области закончилась для четырёх судоводителей крупными штрафами, общая сумма которых приблизилась отметке в 120 тысяч рублей. Причиной таких взысканий стало отсутствие спасательных жилетов на плавательных средствах.

С одной стороны, из-за своей забывчивости или лени, которые и стали причиной отсутствия спасательных жилетов, судоводители потеряли деньги, жалко ведь! Но это они ещё легко отделались, ведь всё могло быть намного хуже. Техника безопасности пишется кровью, и простые правила водных путешествий исключением не являются. Будь то рыбалка, сплав по горной реке или даже лёгкая морская прогулка – вода может таить в себе опасность для жизни в любом из этих случаев.

Но тут на помощь приходит спасательный жилет, который сможет избавить своего обладателя от большинства опасностей, связанных с водным отдыхом. Очевидно, что жилет помогает удержаться на поверхности воды даже в тех случаях, когда паническое состояние, сильное течение или многие другие негативные факторы будут утаскивать даже опытного пловца на дно. Помимо этого, жилет сможет защитить верхнюю часть тела от ударов о камни и другие твёрдые поверхности.

Существует множество видов спасательных жилетов для детей и взрослых, подбирать которые необходимо особо тщательно. К примеру, для активного отдыха и занятий спортом, где есть опасность вылететь на большой скорости в воду, отлично подойдёт страховочный жилет. От спасательного он отличается облегчённой конструкцией, большей свободой движений и тройным запасом прочности. Но такой жилет не рассчитан на продолжительную плавучесть, из-за чего во многих случаях его эффективности может быть недостаточно.

Спасательный жилет больше подойдёт для морских прогулок, рыбалки или охоты. Такой жилет легко справится с чрезвычайной ситуацией: он сможет долго удерживать человека на плаву или перевернуть его лицом вверх в случае, если тот потеряет сознание.

Современные спасательные жилеты оборудованы различными приспособлениями, которые помогут в опасных ситуациях или повысят удобство путешествия. К таковым относятся катафоты, свисток или обычные дополнительные карманы. Оборудование жилета будет зависеть от его модели, но кое-что всегда останется неизменным: спасательный жилет создан для сохранения жизни, так что не стоит им пренебрегать.

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