Современное ТВ: личный кабинет у известного оператора, о переходе на «цифру», интересные факты

Без телевидения в нашей жизни никуда. Особенно ТВ-сфера важна для пенсионеров. Здесь, как и во многих сегментах, успешно применяются цифровые технологии. Например, отличного качества ТВ можно подключить у отечественного оператора «Триколор». Пакеты каналов здесь разные. Есть пакеты, адресованные детской аудитории, группа спортивных каналов, с фильмами, музыкальные, развлекательные, познавательные и т.д. Удобно использовать личный кабинет Триколор ТВ. Это персональная страница пользователя, войти на нее можно по номеру ID. В личном кабинете будет отображаться полезная информация от оператора, новости компании, также здесь можно проверить баланс счета (детализировать сведения), оплатить услуги провайдера, выбрать или заменить тарифное предложение, активировать оборудование, держать связь со службой поддержки. По ссылке, отправляющей на личный кабинет, можно посмотреть информацию, как выполнить сюда вход или зарегистрироваться для того, чтобы входить. Есть полезные сведения, которые пригодятся (ситуация всегда может возникнуть) для восстановления пароля. Что удобно, размещена видеоинструкция – с ее помощью любому пользователю проще разобраться.

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Россия в этом году переходит на цифровое вещание. Стартовали мероприятия в феврале, переход от аналогового вещания происходит поэтапно. На «цифру» уже перешли 64 территории, еще 21 регион осуществит переход от аналогового в середине октября. Наряду с общероссийскими каналами в регионах есть и свои собственные. В документах, описывающих порядок выбора и трансляции муниципальных каналов, говорится, что общедоступному обязательному муниципальному каналу будет предоставлена 22-я кнопка. Эфир этого канала должен на 75% (или больше) быть наполнен национальной продукцией средств массовой информации. Программы, которые освещают вопросы местного значения, должны составлять не меньше 20% от общего времени вещания. В каждом муниципальном образовании может быть выбран 1 такой канал.

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Государство Люксембург стало первым, которое отказалось от аналогового вещания. Это произошло в сентябре 2006 года.

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Интерактивность цифрового телевидения позволяет зрителям во время трансляции программы принимать в передаче участие. Например, голосовать за что-то или за кого-то, отвечать на поставленные вопросы, задавать из гостю/гостям, присутствующим в студии, и т.д.

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