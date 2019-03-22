Современный бизнес в России: от господдержки до вложений в государство

О бизнесе сейчас говорят довольно часто. Многие наставления нашего президента касаются различных сторон предпринимательской деятельности, начиная от её продвижения, заканчивая её защитой от несправедливого давления. Государству хороший бизнес нужен не меньше, чем самим бизнесменам, так что оно пытается как-то поддержать эту крупную сферу человеческой жизни. А порой бизнес в страну привлекают из-за рубежа. Так, недавно Путин предложил представителям британского бизнеса вложиться в российские нацпроекты.

Случилось это как раз на встрече президента России с самыми деловыми людьми Великобритании, которые, тем не менее, работают в нашей стране. Путин заметил, что для реализации отечественных нацпроектов потребуются миллиарды долларов, а поможет это дело многим секторам экономики и социальной сферы. Так что Россия не отказалась бы от помощи зарубежных бизнесменов из Великобритании, тем более что рынка у нас на всех хватит, добавил Путин.

И нельзя сказать, что такое решение предпринимателей будет «альтруистичным». Всё-таки бизнес всегда строился на получении выгоды с любого действия, так что предприниматели в каждом своём деле ищут какие-то плюсы для себя, чаще всего выражающиеся в денежном эквиваленте. А нацпроекты, если их реализация окажется достаточно успешной, могут принести бизнесу немало пользы. Правда, сегодня вопрос осложняет непростая политическая ситуация в мире, различные санкции, ограничения и сложности российской экономики в целом. Но, кто знает, может британцы всё-таки откликнуться на зов Путина и попробуют вложиться в развитие российского государства.

Не стоит забывать и о том, что бизнес по всему миру бывает очень разный. Различных отраслей у этого дела огромное множество, да и в каждой стране есть свои особенности ведения предпринимательской деятельности. Наших бизнесменов недавно попытались порадовать специальной платформой, рассчитанной на защиту предпринимателей от давления правоохранительных органов. Дело полезное, лишь бы оно не застопорилось на уровне обычных жалоб, которые в итоге так и не будут рассматривать. Опять же, этой «платформе для жалоб» бизнесменов нужно время, чтобы она смогла показать себя во всей красе.

К слову, к такому разному бизнесу относится даже сетевой маркетинг. Работает он немного нестандартно, ведь в этом случае компания продаёт товар не с помощью рекламы, а с помощью других людей, которые получают часть стоимости от этого товара. Есть тут и отрасль так называемого мультиуровневого маркетинга или МЛМ. Это уже целая сеть потребителей, во главе которой стоит одна компания. Узнать больше о подобном явлении можно на сайте: besuccess.ru/.

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