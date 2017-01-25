Современные свадьбы: любой каприз за ваши деньги!

|
Похоже, что вот-вот канут в Лету многие свадебные традиции – сватовство, смотрины, помолвки, даже каравай с солью и битье бокалов... Разве что в российской глубинке сохранились традиционные торжества, с выкупом невесты, кражей туфельки, длинными речами и конкурсами. Современная молодежь организовывает все по-своему: вместо тамады – ведущий вечера, вместо конкурсов – музыкальные группы и различные шоу. Интересно, чем еще принято сегодня удивлять гостей на свадьбе?
Сегодня все реже свадьбы устраиваются в виде традиционных посиделок за длинными столами с едой, обязательными тостами и конкурсами типа кто больше выпьет. Буквально несколько лет назад стали очень модны были тематические вечера в каком-либо заданном стиле, например, пиратская вечеринка или ужин, оформленный по мотивам кино, книги или эпохи. Одно из самых последних веяний сегодня – это празднование свадьбы в каком-нибудь нестандартном месте, а не в банкетном зале. Это могут быть площадки в необычных архитектурных зданиях – музеях, винодельнях, заводах, фермах и особенно модно сейчас – на крышах высотных зданий.
Еще в наши дни принято место проведения праздничного торжества зонировать. В основном, это связано с большим разнообразием современных развлечений для гостей – разные шоу, живая музыка, мастер-классы по кулинарии или по танцам, коктейль-бар, настольные игры (фантазия молодежи неисчерпаема, все зависит от финансов). Чтобы никто никому не мешал веселиться, столы с едой размещаются в одной зоне, танцплощадка и сцена для музыкантов в другой зоне и так далее. Очень популярно отдельно размещать специальную фотозону, снимки за столами с едой уже не устраивают молодоженов. Кстати, фотограф на свадьбу сегодня практически всегда приглашается профессиональный, ведь на таком торжестве фотографий "на телефон" уж точно недостаточно.
Особо «продвинутые» молодожены активно используют на свадьбе различные современные технологии. Например, на вечере показывают 3D-фильмы о женихе и невесте, пускают дым, как на концертах, и многое другое. В то же время, набирают популярность и «камерные» свадьбы – в кругу самых близких. Свою роль в этом сыграл и кризис в экономике, конечно, но дело не только в этом. Просто некоторые молодые люди сознательно экономят на торжестве, зато тратят больше денег, например, на свадебное путешествие. Завершается праздник часто «большим отъездом молодоженов» на свадебном транспорте, по пришедшей с западных стран традиции. В общем, современная свадьба – это настоящее шоу, поэтому если дети или внуки позовут на такое торжество – обязательно соглашайтесь!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Вниманию плательщиков страховых взносов
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...