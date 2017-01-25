Современные свадьбы: любой каприз за ваши деньги!

Похоже, что вот-вот канут в Лету многие свадебные традиции – сватовство, смотрины, помолвки, даже каравай с солью и битье бокалов... Разве что в российской глубинке сохранились традиционные торжества, с выкупом невесты, кражей туфельки, длинными речами и конкурсами. Современная молодежь организовывает все по-своему: вместо тамады – ведущий вечера, вместо конкурсов – музыкальные группы и различные шоу. Интересно, чем еще принято сегодня удивлять гостей на свадьбе?

Сегодня все реже свадьбы устраиваются в виде традиционных посиделок за длинными столами с едой, обязательными тостами и конкурсами типа кто больше выпьет. Буквально несколько лет назад стали очень модны были тематические вечера в каком-либо заданном стиле, например, пиратская вечеринка или ужин, оформленный по мотивам кино, книги или эпохи. Одно из самых последних веяний сегодня – это празднование свадьбы в каком-нибудь нестандартном месте, а не в банкетном зале. Это могут быть площадки в необычных архитектурных зданиях – музеях, винодельнях, заводах, фермах и особенно модно сейчас – на крышах высотных зданий.

Еще в наши дни принято место проведения праздничного торжества зонировать. В основном, это связано с большим разнообразием современных развлечений для гостей – разные шоу, живая музыка, мастер-классы по кулинарии или по танцам, коктейль-бар, настольные игры (фантазия молодежи неисчерпаема, все зависит от финансов). Чтобы никто никому не мешал веселиться, столы с едой размещаются в одной зоне, танцплощадка и сцена для музыкантов в другой зоне и так далее. Очень популярно отдельно размещать специальную фотозону, снимки за столами с едой уже не устраивают молодоженов. Кстати, фотограф на свадьбу сегодня практически всегда приглашается профессиональный, ведь на таком торжестве фотографий "на телефон" уж точно недостаточно.

Особо «продвинутые» молодожены активно используют на свадьбе различные современные технологии. Например, на вечере показывают 3D-фильмы о женихе и невесте, пускают дым, как на концертах, и многое другое. В то же время, набирают популярность и «камерные» свадьбы – в кругу самых близких. Свою роль в этом сыграл и кризис в экономике, конечно, но дело не только в этом. Просто некоторые молодые люди сознательно экономят на торжестве, зато тратят больше денег, например, на свадебное путешествие. Завершается праздник часто «большим отъездом молодоженов» на свадебном транспорте, по пришедшей с западных стран традиции. В общем, современная свадьба – это настоящее шоу, поэтому если дети или внуки позовут на такое торжество – обязательно соглашайтесь!

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