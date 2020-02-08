Современные рыбаки Петербурга: с магнитной удочкой и горстью монет в кармане

На реках и каналах Петербурга жители все чаще встречают магнитных рыбаков. Вместо крючка на удочках — двухсторонние поисковые магниты с мощностью сцеплениям по 100-200 кг. Фотографии «улова» петербуржцы публикуют в социальных сетях. Среди находок — монеты, спиннеры, лопаты, стулья и даже зонтики. (А у вас, дорогие наши читатели из Петербурга, внуки еще не увлеклись подобным? Расскажите им об этом. - прим. МГ.)

«1029 рублей сегодня на канале Грибоедова!» — подсчитывают рыбаки.

«Вчерашний улов на реке Фонтанке — 1064 рубля плюс 15 иностранных монет и гора копеек!»

В группе «Магнитная рыбалка» в соцсетях пользователи описывают свое новое экологичное хобби в стихах:

«Ночь, река Обводного канала,

Максим наш снова тянет груз.

Рука, веревка, груда металла,

Монеты, ложки. Браво!

Убрал помойку из канала!»

«Росбалт» представляет проект «О мусоре — начистоту!», призванный напомнить, что проблема грамотной утилизации отходов касается любого из нас, и каждый может внести свой вклад в ее решение. И от того, какие ответы мы найдем сегодня, будет зависеть качество нашей жизни завтра.

Новое увлечение петербуржцев - вполне себе невинное и в каком-то смысле даже благородное, ведь за многие десятки лет на дне каналов города скопилось огромное количество предметов, но монет, разумеется, еще больше. И вот благодаря "магнитной рыбалке" они, наконец, извлекаются со дна, а значит, оно становится чище. Ну а найденные монетки - это своего рода бонус за чистку, тем более, за счет монеток все равно сильно не обогатишься. А как же "брось монетку - загадай вернуться в город"? Думаем, что тут главное - бросить, а какая будет дальше судьба у монетки - не так уж и важно.

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По инф. rosbalt.ru

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