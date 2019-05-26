Современные "полеты" в облаках

В облаках можно не только летать. С их помощью также современные люди работают с информацией. Имеются в виду, конечно, облачные технологии - решения, справедливо воспринимаемые некоторыми как большое благо цивилизации, плотно вписавшиеся в жизнь людей, изменившие ее и облегчившие.

Почти каждый интернет-пользователь использует сегодня облачные технологии. Например, для личных целей применяются облачные решения google. Если установить программу Google Drive, то пользователь получает хранилище, которое может использовать для помещения туда разной информации (рисунков, фотографий и т.д.). Облачные технологии применяют в самых разных областях. Например, в образовании, медицине, бизнесе, банковской сфере и т.д. А вот на этом сайте Gcorelabs.com можно узнать о мощных облачных и edge-решениях, которые применимы для медиабизнеса и индустрии развлечений.

Благодаря облачным технологиям пользователи компьютеров экономят место на жестких дисках, размещенные объемы данных хранятся не в памяти своего устройства, а на удаленном сервере. Облачное хранилище от жесткого диска ПК отличается тем, что оно пользователю не принадлежит. Хранилищем владеют третьи лица, и именно они дают его в использование для содержания там информации.

Согласитесь, удобно сохранить нужные файлы в облаке, отправив их на удаленный сервер, а не копируя на диск в собственном компьютере. Понадобилась информация - с любого гаджета при условии, что есть доступ в интернет, можно зайти и посмотреть необходимое, или копировать, или исправить, или перенаправить другим пользователям. Чтобы дать доступ к какой-то размещенной информации, достаточно просто поделиться с кем нужно ссылкой.

Облачные технологии могут предоставляться как бесплатно, так и платно. Платные решения возможны для больших проектов. Обычно на диске предусматривается место для бесплатного хранения, но при необходимости превышения лимита, если объем сохраняемой информации большой, нужно будет за это заплатить.

Многие пользователи, в том числе и старшего поколения, знакомы с облачными предложениями на сайтах, где находится почта. Люди хранят там фотографии, видеозаписи, документы разного назначения и т.д. Через почту можно зайти в такое хранилище и, если нужно, произвести желаемые манипуляции в части информационного вложимого.

Большой прорыв с применением облачных технологий возможен в такой знакомой и необходимой всем сфере, как здравоохранение. Пациентам недалекого будущего заводить карточки во всех больницах не понадобится. Все данные о заболеваниях, результаты анализов и другая важная мединформация, касающаяся определенного человека, будет храниться в одном месте и доступна специалистам.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ