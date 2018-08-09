Советы по изучению английского языка: английский язык по скайпу и другие

Для того, чтобы выучить английский язык не обязательно сидеть в день по 4-6 часов, остаточно всего лишь двух. Иногда, достаточно и меньшего времени, но для этого нужно богатое воображение.

Поговорим о способах, как легче выучить иностранный язык в онлайн-школе английского Мультиглот https://repetitoronline.com . Будем опираться на писательницу Като Ломб и ее советы, с учетом современных возможностей.

Если вы решили выучить английский по скайпу, тогда обратите внимание на выбор репетитора. Как советуют многие, то это должна быть женщина, а все потому, что прекрасный пол более многословный. Следовательно, общения на английском будет больше.

Заниматься нужно ежедневно, хотя бы 15-20 минут – слушайте музыку и фильмы (вникайте в слова песни или в разговор героев фильма), просматривайте словарь, читайте книги, говорите по телефону, даже с воображаемым собеседником.

Важно запомнить еще одно правило – никогда не зубрите слова. Учить их нужно в контексте, осмысленно, дабы легче знания усваивались. В противном случае, потраченное время будет напрасным. Поэтому, делайте это с интересом, играйте и просто вникайте в смысл слов и фраз.

Если вы выбрали скайп-занятия, тогда репетитор онлайн будет задействовать различные методы и способы, которые помогут освоить английский с меньшими затратами сил, чем бы вы это делали самостоятельно.

Еще очень важным является записывать фразы, которые затем использовать в общении.

Мысленно переводите сказанное вам или собеседнику. Так вы научитесь мыслить на английском языке и доведете перевод текста до автоматизма.

Для того чтоб занятия были эффективными – подходите обучению комплексно – читайте газеты, книги, смотрите фильмы и слушайте песни без перевода, общайтесь на английском с носителями, записывайте новые фразы, которые вы хотите запомнить и, безусловно, общайтесь на английском с репетитором.

Самое главное правило – это не стесняться и преодолеть страх говорить на английском языке.

Репетитор английского по скайпу поможет вам выучить иностранный язык и преодолеть языковый барьер, а так же даст несколько своих советов, как эффективнее это сделать.

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