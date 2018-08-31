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Социальные пансионаты в Москве и Подмосковье: уютный и полезный отдых для пожилых людей
Егор СТУКОВ   
31 Августа 2018 г.
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Социальные пансионаты в Москве и Подмосковье: уютный и полезный отдых для пожилых людей

Проблемы со здоровьем в пожилом возрасте, к сожалению, дело достаточно обыденное. Но такая обыденность вовсе не означает, что с этим нельзя бороться! Не только можно, но и нужно пытаться справляться с трудностями различными способами, и одним из самых эффективных можно по праву назвать отдых в социальных пансионатах.

Компания SM-pension представляет более 20 пансионатов для пожилых людей в Москве и Подмосковье. На официальном сайте фирмы: https://sm-pension.ru/ - можно найти много полезной информации об условиях проживания, услугах и возможностях, которые предоставляют сотрудники SM-pension для своих постояльцев.

Компания занимается оказанием профессиональных патронажных услуг, использует современные методики и техники социальной реабилитации, да и без приятной атмосферы домашнего уюта в местных пансионатах не обошлось. Пятилетний опыт работы позволил SM-pension стать одной из крупнейших компаний в России по предоставлению комфортного, лечебного отдыха для пожилых людей.

Комнаты в пансионатах могут похвастаться разнообразием: заселиться можно в любой номер, от одноместного до пятиместного, вопрос лишь в ваших собственных предпочтениях. Конечно, в пансионатах имеются и социальные места для пожилых людей по льготной цене. Номера в пансионатах работают по удобной системе «всё включено», так что пожилые люди смогут не только жить на предоставленной территории, но и получать круглосуточный уход, врачебную помощью и контроль, интересный коллективный досуг и гигиенические процедуры. О еде беспокоиться тоже не стоит, ведь в пансионатах готовят профессиональные повара по меню, которое было разработано врачом-диетологом исходя из особенностей и потребностей пожилых людей – так что каждый постоялец получит своё сбалансированное и полезное 5-ти разовое питание.

Всего в штате работают 250 квалифицированных сотрудников и 30 врачей, которые пользуются возможностями медицинской клиники, принадлежащей самой компании. Персонал крайне ответственно относится к больным людям, предоставляя им не только отличные условия проживания, но и специальные программы реабилитации, если это необходимо.

При этом заселиться в любой пансионат можно всего за один день! Для этого даже не потребуется много документов: нужны только паспорт, медицинский полис, СНИЛС и выписка от врача, если такая имеется. Подробнее об условиях проживания, услугах и ценах можно узнать по ссылке выше.

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