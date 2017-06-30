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Сотовые операторы занялись уборкой помещений и онлайн-торговлей
|Ксения ДАВЫДОВА
|30 Июня 2017 г.
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В наше непростое время подрабатывать на стороне приходится не только отдельным людям, но и большим организациям. Так, сразу несколько сотовых операторов федерального уровня запустили недавно партнерские программы, темы которых весьма далеки от их основного профиля.
К примеру, «Мегафон» совместно с одной из клининговых компаний открыли специальное приложение, посвященное уборке помещений. Можно предположить, что эта компания взяла пример с московского провайдера МГТС, который недавно занялся оказанием клининговых услуг. «Мегафон» же использует следующую схему: вам нужно отправить промокод, получив который профессиональные уборщики вернут вам 400 рублей за первый заказ и по 50 рублей – за каждый последующий. Причем, эти деньги вернутся не в «натуральном виде», а на счет вашего телефонного номера – так что, вы сможете потратить их на разговоры или оплату других услуг сотового оператора.
Еще один оператор, Tele2 решил заняться бизнесом в сфере онлайн-торговли. Конечно, свой собственный интернет-магазин работники телекома открывать не стали – вместо этого они завязали партнерские отношения с одним из крупнейших онлайн-агрегаторов одежды и обуви, который предоставляет абонентам доступ в закрытый раздел своего сайта. Там посетители имеют возможность получать промокоды на скидки, а также могут участвовать в различных акциях и распродажах. Кроме того, участникам этого проекта доступны еженедельные онлайн-консультации профессиональных стилистов – это позволит делать не только выгодные, но и подходящие именно вам покупки.
Эти и многие подобные программы базируются прежде всего на использовании так называемых промокодов. Это уникальные буквенно-цифровые комбинации также именуются бонусными или секретными кодами и подарочными купонами. Если вы являетесь счастливым обладателем такого кода, то можете при совершении покупки претендовать на скидку, подарок, бесплатную доставку или какой-нибудь другой бонус от продавца. Как правило, интернет-магазины распространяют промокоды бесплатно всем желающим. В итоге в выигрыше остаются обе стороны: покупатели получают скидки, а магазин – рост продаж. Обычно промокоды действуют в течение ограниченного отрезка времени: от нескольких часов до нескольких дней или недель. Существуют даже специальные сайты, где собраны огромные подборки кодов от разных магазинов. Один из таких сайтов - kodvpalto.ru.
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