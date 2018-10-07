Соприкосновнеие с прошлым: шведская девочка нашла древний меч

Восьмилетняя жительница Швеции обнаружила меч довикинговой эпохи возрастом 1500 лет. Археологи продолжили поиски в этом же месте и нашли еще и брошь III века.

Как сообщают местные СМИ, девочка заметила артефакт в обмелевшем из-за жары озере Видостерн. Вместе с мечом длиной 85 сантиметров были ножны из дерева и кожи.

Родители девочки передали находку музею города Йёнчёпинг. По предварительным оценкам, оружие было сделано в железном веке с 500 по 800 год нашей эры. Таким образом, возраст меча насчитывает 1000-1500 лет, и он был изготовлен еще до эпохи викингов, начавшейся в 793 году.

По инф. rosbalt.ru

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