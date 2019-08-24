Сомнительный рекорд

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Спортсмен Йозеф Кеберль залез в ящик со льдом

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Достали!

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыли популярный туристический маршрут на реке Хакыцин из-за 70 голодных и агрессивных медведей, сообщили в Кроноцком заповеднике.

Отмечается, что небезопасная обстановка сложилась из-за «слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей».

Как рассказали в заповеднике, животные ждут рыбу на берегу реки, а из-за голода между ними часто возникают конфликты. Кроме того, агрессия может проявиться и в отношении человека. Так, на этой неделе взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону.

Река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера – одного из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристы приезжают сюда, чтобы наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Как отмечает директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленка, обилие рыбы было главным условием мирного поведения животных, а также развития туризма.

«Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придётся закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете», – добавил он.

МГ: Сдаётся, что медведей подвиг на эту акцию не столько недостаток нерки, сколько чрезмерное обилие туристов. Достали они мохнатых хозяев заповедника!

Сэкономить на дне рождения

Любой день рождения требует затрат, так что мало кто из нас откажется от возможности хоть немного сэкономить на празднике.

Правда, одна женщина, непомерные запросы которой были описаны на родительском интернет-форуме Mumsnet, оказалась уж слишком предприимчивой. Она решила устроить в честь дня рождения сына картинг-вечеринку и пригласила всех его друзей. Вот только дальше родители приглашённых детей начали получать от мамы именинника странные запросы. Во-первых, им объявили сумму, которую они должны будут внести за аренду картинга. Во-вторых, везти детей планировалось на автобусе, так что за аренду автобуса тоже необходимо скинуться. Подарки также были оговорены – это должны быть исключительно ваучеры интернет-магазина Amazon. Когда же речь зашла о том, какие лакомства и напитки родители юных гостей должны будут купить, у многих лопнуло терпение.

По сути, мамаша решила заполучить бесплатный праздник, на который раскошелятся родители друзей её сына. Многие мамы и папы заявили, что лучше дождутся выходных и сами свозят своих детишек на картинг – обойдётся всё это куда дешевле.

МГ: Жадность тоже должна иметь пределы. Ведь потом и у друзей обязательно будут дни рождения!

Проверка на верность

Некий очень богатый бизнесмен, чьё имя не называется, недавно заподозрил, что его будущей жене нужны от него только деньги.

Поскольку миллионер и раньше сталкивался с такими проблемами, он решил проверить невесту на верность и честность. Именно поэтому он разместил на сайте HushHush.com необычное объявление. Наш герой заплатит 18 000 долларов любому, кто, представившись богатым и успешным, попробует соблазнить его подругу. Конечно, чтобы пустить женщине пыль в глаза, необходим антураж, и бизнесмен, помимо вознаграждения, готов представить во временное пользование атрибуты богатства – одежду, аксессуары, машины и даже недвижимость.

Соискатель должен быть привлекателен внешне, а также обаятелен. Кроме того, этому незнакомцу стоит обладать актёрскими талантами, ведь богача нужно сыграть как можно более убедительно. Правда, работодатель не сообщил, сколько именно времени будет длиться проверка ничего не подозревающей невесты.

МГ: Ой, рискует мужик! Ведь соискатель может и впрямь завоевать сердце девушки! Не говоря уже обо всём остальном. Так ведь недолго и без очередной невесты остаться!

Выигрышное дело

Томас Фрай из Шарлотты (Северная Каролина) давно уже хотел избавиться от старой ненужной кровати.

Поскольку мебель была в довольно неплохом состоянии, Томас решил не выбрасывать её, а взял на себя труд – погрузив кровать в машину, он отвёз её в Армию спасения. На обратном пути мужчина заехал в магазин и по какому-то наитию купил несколько лотерейных билетов, один из которых оказался не только выигрышным, но и весьма щедрым.

Когда Томас понял, что обогатился на 246 937 долларов, он в первый момент даже не мог поверить своей удаче.

МГ: Не иначе как выигрыш стал наградой за доброе дело с кроватью, ведь если бы он поленился и просто выкинул мебель, счастливый билет достался бы кому-нибудь другому! Вот и не верь после этого в высшие силы!..

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Сомнительный рекорд

Недавно жители Вены (Австрия), проходившие мимо центрального железнодорожного вокзала, стали свидетелями необычной сцены – там состоялась попытка побить мировой рекорд. Спортсмен Йозеф Кеберль залез в ящик со льдом, чтобы просидеть там дольше предыдущего рекордсмена – Цзиня Сонхао из Китая. У Йозефа всё получилось: китайский спортсмен в 2014 году сумел просидеть во льду 1 час, 53 минуты и 10 секунд, а новый рекордсмен продержался 2 часа, 8 минут и 47 секунд.

МГ: Действительно, более чем странный вид спорта! И, сдаётся, весьма небезопасный для здоровья. Трудно поверить, что после этого рекорда чемпион может рассчитывать на продолжение рода...

Я Майкл, пришел вас грабить!

Житель Кливленда (Огайо, США), явившийся в местный банк, передал кассирше записку, в которой говорилось о том, что это ограбление.

Повертев бумажку в руках, женщина с удивлением увидела, что на другой стороне написаны имя и адрес преступника. Конечно же, 54-летний Майкл Харрелл сделал это не нарочно – он ранее написал свои данные на бумаге с какими-то другими целями, а после по недосмотру использовал эту же записку в банке.

Выдав грабителю 206 долларов, женщина позвонила в полицию. Поскольку с идентификацией преступника проблем не возникло, офицеры быстро разыскали мужчину, и теперь он ожидает суда.

Сотрудники банка рассказали, что хотя именно таких случаев у них раньше не было, грабители нередко сами помогают выяснить их личность. Довольно часто, совершив злодеяние, преступники убегают и роняют мобильные телефоны, в которых содержится немало личной информации.

МГ: Очередное свидетельство того, что даже для такой работы, как грабитель банка, нужна если и не квалификация, то мозги уж точно!

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