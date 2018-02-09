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Собственный сайт? С этой идеей лучше к профессионалам

Ксения ДАВЫДОВА   
09 Февраля 2018 г.
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Собственный сайт? С этой идеей лучше к профессионалам

Сейчас модно, да и весьма актуально иметь личную страничку в социальных сетях. В одной, двух или во всех сразу. Странички заводят многие представители молодого поколения, также ими обзаводятся имеющие отношение к старшему возрасту. А некоторые люди, например, которые имеют бизнес, идут дальше, то есть берутся за создание собственного сайта. Это диктуется современными условиями ведения коммерческой деятельности.

Если есть усидчивость, настойчивость, ясное видение цели и навыки работы в определенных программах, можно, конечно, создать сайт и собственными силами. Но все-таки лучше доверить исполнение хорошим профессионалам (например, отличная команда, умеющая создавать продающие сайты, находится здесь: http://мастерсайтов.рф/).

Чтобы дать жизнь новому интернет-ресурсу, нужны веб-дизайнер, копирайтер, SEO-специалист, аналитики, верстальщики, тестировщики. Иногда эти профессии представляют несколько человек, а иногда всё это один хороший профи. Для сайта небольшого формата не требуются все вышеперечисленные профессионалы, они необходимы для создания мощного крупного ресурса.

Собственный сайт? С этой идеей лучше к профессионалам

Работа над созданием сайта включает в себя несколько этапов. Самый первый – общение профессионалов (профессионала) и заказчика. Затем делается разработка концепции будущего ресурса. Шаблонные сайты сейчас заказывают реже, клиенты рублем голосуют за индивидуальный подход.

Еще один этап – верстка. Это описание программным кодом визуальной части веб-ресурса. Какой бы пользователь не выбрал браузер для работы, сайт должен иметь корректный внешний вид и правильно функционировать при любом разрешении монитора. От верстальщика будет зависеть скорость загрузки веб-площадки и соответствие запросам поисковых систем.

Надежный и быстрый хостинг – одна из составляющих успеха сайта (хостинг – услуга по предоставлению определенного объема пространства, чтобы разместить здесь нужный сайт (или сайты), только в сети интернет). Значит, еще один из этапов в создании сайта – выбор хостинг-провайдера.

Также необходимо выбрать доменное имя. Это символьное обозначение для идентификации сайта.

Кроме всего прочего для сайта необходим интересный контент (наполнение). Такую услугу, к примеру, можно получить от специалистов, которые делают копирайтинг и рерайтинг.

Конечно, для создания сайта необходимы и другие действия специалистов. Здесь приведены лишь самые главные и понятные этапы.

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