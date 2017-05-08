Собственный бизнес. А почему и нет?

Пенсионеры, активная их часть, иногда приходят к решению не выпадать из динамичной жизни и дальше занимаются трудовой деятельностью. Многих не покидает идея открыть свой собственный бизнес. Итак, какие шаги могут быть предприняты?

Во-первых, нужно определиться концепцией, что это будет: посредническая деятельность, услуги, производство и т.д. Второе – бизнес-план. Сюда войдут такие параметры, как эффективность дела, сумма первоначальных инвестиций, мебель, оборудование, персонал. В общем, нужно постараться учесть все составляющие, которые могут потребовать вложений на начальном этапе, и хоть приблизительно прикинуть, через какое время можно будет выйти хотя бы в ноль – равенство расходов и доходов. Затем наступает время действовать. Если бизнес надомный, обзаводимся необходимой обстановкой, оргтехникой, помощниками. Свое дело предполагает наличие офиса – печемся об аренде помещения и сотрудниках. И собственно налегаем на обкатку процесса. А потом можно уже думать о получении прибыли. Стоит заметить, что бизнес иногда с приложением определенных сил или совсем неожиданно (как говорится, в струю попал) может пойти в гору. Тогда время думать о развитии, возможно, сотрудничестве с другими государствами. Бизнесмен на данном этапе должен быть знаком с разными, в том числе таможенными документами. Экспорт товаров двойного назначения, к примеру, или другие нюансы сотрудничества между странами – знать, понимать и брать в расчет нужно многое.

Теперь о бизнес-идеях. Их большое количество. Можно пересилить собственную скромность и стать звездой видеохостинга YouTube – открыть собственный канал. Для начала необходимо приобрести хорошую видеокамеру. Вложиться стоит в любительскую технику HD, профессиональную или цифровую. Опять же разработать интересную оригинальную идею, которая будет любопытна разным слоям населения. Камеру лучше всегда носить с собой, что-то занимательное может произойти неожиданно и в любом месте. Необходимо ознакомиться и освоить технику монтажа и уже хорошо сделанное видео выложить на ресурс. Для набора аудитории стоит рассказать о своем ролике друзьям, знакомым, и если видео окажется удачным, народная молва дальше сама сделает свое дело. Если пошли отрицательные комментарии, люди не стремятся подписаться на ваш канал, не нужно отчаиваться. Стоит поразмыслить над недостатками своих роликов, посмотреть популярные каналы коллег и сделать выводы на будущее. Нужно использовать теги, попробовать стать партнером хостинга. И всегда стоит оставаться искренним, ведь аудитория очень чутко чувствует фальшь.

Умельцам в области шитья можно подумать об открытии мастерской (на первых порах на дому) по пошиву эксклюзивных чехлов для кресел автомобилей. Детские, взрослые, с забавными надписями и т.д. И тоже работать над продвижением продукции, лучшие работы можно выкладывать в социальных сетях, на ресурсах с соответствующей тематикой.

Еще одна концепция – разного рода услуги. К примеру, репетиторство, помощь по хозяйству или на дачном участке, присмотр за домашними питомцами в отсутствие хозяев, выпечка тортов и кексов. Да мало ли что.

Самое главное, иметь к собственному делу неподдельный интерес, заниматься бизнесом сначала исключительно как хобби, забывая об ожидаемой прибыли, не торопить события и не сгорать от нетерпения предвкушая только положительные результаты. Ведь терпение и труд все перетрут. И успех может быть уже очень близко, буквально на расстоянии вытянутой руки.

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