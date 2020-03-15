События мира азарта

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Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
Но находятся в этот момент и оптимисты. К примеру, госрегулятор Филиппин, который по отношению к прошлому году в нынешнем году прогнозирует увеличение GGR (финансовое значение, которое определяет валовые доходы игорного заведения). Несмотря на распространение коронавируса GGR игорных заведений страны в 2020 году может составить больше 5,5 млрд долларов. В целом в игорной индустрии устойчив виртуальный азартный сегмент, и здесь не только можно развлекаться, но и зарабатывать на разных сайтах с развлекательным контентом, а также на партнерских программах букмекерских контор (информацию, как это сделать, можно получить здесь: uffiliates.ru).
А вот еще о проекте, который из-за шествия коронавируса был отменен. Эта участь постигла крупнейшую американскую выставку видеоигр Е3. Мероприятие было отменено в традиционном формате, а взамен будет организовано схожее в июле уже в онлайн-формате. Пока же участникам оператор пообещал вернуть средства.
В мае 2020 года в игорной зоне «Приморье» будет открыта вторая гемблинг-локация. Это игорно-развлекательный комплекс «Шамбала». Инвестор, который несет ответственность за все строительные процессы, уже завершает работы. Говоря об открытии, имеется в виду старт работы первого этапа. Сейчас в игорной зоне функционирует казино Tigre de Cristall. Отмечается, что основными его посетителями являются российские граждане. Их 70%. Остальные 30% приходятся на иностранных гостей.
Для налаживания экономической сферы правительству Польши рекомендовано сделать виртуальный покер и ставки более привлекательными. Инвестиции сократились здесь из-за слишком жесткого налогообложения.
Киберспорт развивается по всему миру, и определенные киберспортивные дисциплины выходят на первые позиции по популярности. К примеру, в Беларуси среди участников и зрителей это Dota 2 и CS:GO.
Это интересно
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События мира азарта
Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
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