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События из мира автомобилей: о шинах, автокреслах и не только
Владимир ПОПОВ   
23 Марта 2020 г.
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События из мира автомобилей: о шинах, автокреслах и не только

Для машин класса «премиум» и «престиж» созданы отличные шины. Один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин итальянская компания Pirelli не так давно представила новинку в сегменте зимних шин шипованных. Она адресована авто классов «премиум» и «престиж».

Ключевым элементом нового предложения – Ice Zero 2 – стал шип, над усовершенствованием которого потрудились специалисты. С помощью нового положения шипа и его размерного уменьшения удалось добиться максимальной эффективности каждого отдельного шипа (с особой траекторией, не повторяющей путь другого). Специалисты улучшили характеристики сцепления и торможения и обеспечили отличные показатели на снегу, на глубоком в том числе. В общем, качество вождения при использовании таких шин точно повысится. И, к слову, шины хорошего качества нужны не только автомобилям класса «премиум» и «престиж», в них нуждаются и все другие авто. Где можно выбрать и приобрести достойные изделия? К примеру, на сайте: https://blacktyres.ru/catalog-tyres/letnie-shiny/, где удобные фильтры помогут быстро и легко найти необходимый товар:

  • летние,
  • зимние,
  • всесезонные.

А также:

  • по ширине,
  • по профилю,
  • по диаметру.

События из мира автомобилей: о шинах, автокреслах и не только

Эксперты дали совет, когда москвичам перейти с зимних на летние шины

Вопрос смены резины весной актуален для многих автовладельцев. Специалисты считают, что москвичам, к примеру, стоит перейти с зимних шин на летние в начале апреля. Второй весенний месяц в главном городе России ожидается теплее нормы на 1-3 градуса. Один из экспертов отметил, что когда перестают наблюдаться заморозки, а для этого среднесуточная температура должна быть 8 градусов, то уже можно резину менять. По словам другого эксперта, заморозки не являются существенным показателем. Ведь иногда они могут наблюдаться даже в июне. Самое главное, чтобы похолодание не было длительным.

Автокресла, напечатанные на 3D-принтере, можно будет купить

Немецкий производитель автомобилей Porsche выпускает не только достойную технику, компания также скоро начнет продавать сидения, напечатанные на принтере 3D. Клиенты могут выбрать между твердыми, мягкими и средними составами, также им будет предложено большое количество оттеночных решений. В текущем году намечено изготовление партии из 40 сидений для применения только на гоночных дорогах. Со временем будут разработаны и предложены покупательской аудитории кресла, адаптированные к телу конкретного человека.

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