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События игорной сферы
|Ксения ДАВЫДОВА
|24 Марта 2019 г.
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Есть среди старшего поколения любители разных компьютерных игр, в том числе и азартного направления. Таким пользователям Сети небезынтересно будет узнать о выходе нового слота. Его представила компания-разработчик Microgaming. Тематика игры - лошадиные бега. Автомат называется Bookie of Odds. Игровое поле новинки статичное, фоном служит картинка ипподрома. Живинка и реальность соревнований создается при этом с помощью звуковых эффектов. Слот пятибарабанный, с символами наездников и комментатора.
Известно, что сайты азартного направления постоянно пополняются разными игорными новинками, наверное, и этот автомат найдет себе место в коллекциях клубов и в итоге своих почитателей. К слову, пользователи сами на игорных сайтах могут выбирать себе комфортный режим пребывания. Например, можно пробовать свои силы в игровые автоматы без регистрации. Или наоборот стать полноправным участником проекта.
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Фонд повышения осведомленности об азартных играх. Такая структура была создана в Ирландии. Целью создания фонда является решение проблемы лудомании. Структура будет оказывать помощь тем людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате того, что стали зависимы от азартных игр. Консультирование, образовательная деятельность, проведение исследований относительно влияния гемблинга на жителей государства - таким обозначен функционал созданного фонда.
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Стали известны некоторые итоги приема гостей игорной зоной "Красная поляна". С начала года эту территорию посетили почти 120 тысяч гостей. В январе здесь побывало больше 67 тысяч человек, в феврале - свыше 52,5 тысяч. Больше всего гостей было встречено в "Казино Сочи".
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Высокая прибыльность игорной онлайн-сферы привлекает сюда все больше компаний. Естественно, что они хотят не только создать и удержать, но и расширить свою пользовательскую аудиторию. Специалисты рынка отмечают некоторые позиции, которые интересны любителям поиграть. Например, это могут быть игры без депозита, кэшбэки при проигрышах, для новых клиентов - бонусы за регистрацию. Постоянным игрокам интересны программы лояльности, в которых обозначены четкие правила. Также актуальны для пользователей эксклюзивные предложения в части поощрительных программ. Аудитории смогут понравиться и полезные бонусы, например, начисляемые баллы, которые можно в дальнейшем конвертировать в деньги.
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