События игорной сферы

Мальтийская студия Pragmatic Play активно занята продвижением своего участия в сегменте регулируемого онлайн-гемблинга. От компании поступил анонс о релизе интерактивных проектов, направленных на Лайв казино. Кто еще не в курсе, в таких виртуальных заведениях игра идет с настоящими дилерами, которых пользователи могут видеть на своем мониторе. Дилеры при этом на самом деле находятся в реальном казино или в специально оборудованном зале. Вернемся к разработкам Pragmatic Play. Все игры для лайв-заведения будут транслироваться из собственной специально оборудованной студии. "Провайдерство" будет осуществляться в отношении таких живых игр, как рулетка, баккара и т.д. К проектам будут привлекаться дилеры с высокой квалификацией, трансляции планируется вести с использованием современного оборудования. Презентация новых решений для сегмента онлайн-казино намечена на февраль текущего года. Кстати, игры разрабатывались с учетом того, чтобы включать их пользователи могли не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах.

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На этом ресурсе - top-cazinoz.com - пользователи видят рейтинг казино. Такие схемы могут быть необходимы, так как онлайн-клубы широко распространены в Интернете, а выбрать оптимальное виртуальное заведение при большом количестве предложений, особенно неискушенным пользователям, может быть сложно. Итак, обозначено 18 позиций. Лидирует в рейтинге 24 Вулкан игровые автоматы. Что указано про каждый конкретный клуб, можно рассмотреть на примере победителя рейтинга. Стоят значки систем (способов), через которые в клубе осуществляются выплаты. Это Сбербанк Онлайн, Яндекс. Деньги, банковский счет и т.д. Можно увидеть названия компаний-разработчиков, чьи автоматы есть в казино. Смайликами обозначены программы лояльности. Симпатичные "личики" ориентирует пользователя, что в клубе-лидере с такими программами все хорошо. Есть еще смайлики (на других позициях рейтинга), обозначающие "посредственно" и "нормально". Дается довольно полный обзор казино и есть функция "играть", если выбор в пользу этого заведения был сделан.

Также на обозначенном выше ресурсе есть информация о том, как появились первые онлайн-казино с выводом денег. Дается ответ на вопрос: на что обратить внимание начинающему игроку. Из ответов, к примеру: изучить правила слотов для выработки собственный тактики, рисковать разумно и на начальном этапе - без вложений и т.д. Рассказывается здесь также о секретах получения прибыли в интернет-казино. В целом, если интересует сфера онлайн-игр, подковаться знаниями на данном сайте можно неплохо.

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