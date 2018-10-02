События игорной индустрии

Иногда разработчики игорного контента приурочивают свои новые детища к какому-то определенному событию. Для студии Wazdan таким поводом стал Хеллоуин. Старт в жизнь нового игрового автомата под названием Los Muertos состоится в преддверии Хеллоуина, до 31 октября текущего года. В 3D-игре символы верхнего уровня - разноцветные черепа, предусмотрены режимы энергосбережения и двойного экрана. Создатели уверены, что отличная графика и черный юмор придутся по душе любителям поиграть в Сети.

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В виртуальном пространстве чего только нет. Например, если сказать, что там находится Эльдорадо, что сразу приходит на ум? Правильно, известная мифическая южноамериканская страна, которая богата на золото и драгоценные камни. Но еще в интернете находится Эльдорадо казино онлайн - место притяжения любителей азартного времяпрепровождения. Баннер главной страницы обещает здесь моментальные выплаты, безопасное внесение депозитов и бонусы на депозит. Желающие могут пройти процедуру регистрации и дальше разобраться с политикой площадки. Обозначенный ориентир для гостей - популярные игры, их очень много. Отмечено на сайте разнообразие сюжетных решений. Отдельно выведены пользующиеся вниманием геймеров игровые автоматы, среди них: Crazy Monkey, Jackpot Jamba, Fruit Slots и другие. Упоминается здесь же такой известный производитель игр, как Новоматик. Даны характеристики заведения. Среди них огромные финансовые запасы, которые являются гарантией выплат, большая линейка аппаратов и другие.

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Отличные казино, где их можно найти? Привычный ориентир это Лас-Вегас и Макао. Но и Европа, оказывается, не отстает. Тут тоже есть где поиграть. Популярные казино имеются в европейских столичных городах. Возьмем, например, Испанию. В столице этого государства Мадриде находится заведение Casino de Madrid. В современном варианте это 12 красивейших залов. Гости играют здесь в покер, рулетку или блэкджек. Примечательно, что на игорной территории можно найти и неигорные развлечения. Добро пожаловать, допустим, в сауну, бассейн, ресторан и даже в читальный зал. Официально здесь (как бы) ждут только членов клуб, за карточку которого нужно выложить 7 тысяч евро. Но по предварительной договоренности с администрацией заведения попасть сюда может в принципе любой желающий.

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Оказывается, "копеечные автоматы" (их еще называют "пенни-слотами") являются самыми прибыльными в казино-сфере.

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