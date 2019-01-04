События игорного сегмента

Комфорт домашних стен и спокойная обстановка нравятся многим любителям азартного времяпрепровождения, и потому они выходят с доступного источника во Всемирную паутину, находят для себя новый или давно известный с надежной репутацией и популярным именем клуб и начинают играть. Есть своя аудитория и у виртуального заведения под названием Вулкан Престиж.

Встречающий баннер сразу сообщает гостю, что здесь можно играть и с компьютера, и с телефона. Также о том, что для новичков предусмотрен выгодный пакет. Можно зайти в раздел "Игровые автоматы" и познакомиться с представленными играми, выбрать для себя понравившиеся варианты и начать сеанс. В отдельной вкладке рассказывается о бонусной политике, обозначены производители, среди которых Novomatic, Betsoft и другие.

На главной странице представлены популярные, горячие игры и рекомендованные. Везде можно увидеть обозначение "демо", а это значит, что играть можно в этом режиме без регистрации и не внося каких-либо средств. После представленных игр даны характеристики и обозначены особенности данного казино и можно найти советы по выбору качественного игрового автомата.

***

Новости о крупных выигрышах в лотереи транслируются по разным источникам и передаются из уст в уста. И, конечно же, каждый хотел бы оказаться на месте баловней фортуны, которым в этот раз сказочно повезло. Но такое счастье естественно выпадает лишь единицам. Везунчиками в широко разрекламированный новогодний розыгрыш от известной лотерейной компании, в котором был обещан заветный миллиард рублей, стали два наших соотечественника. Сумму джекпота им придется поделить пополам. Каждый участник-победитель получит по 500 миллионов рублей. Известны места проживания неожиданно разбогатевших россиян, это Свердловская область и культурная столица нашего государства. В данную лотерею повезло и еще нескольким игрокам. 150 из них выиграли по 1 миллиону рублей, а 12 - по 833 тысячи рублей.

***

Виртуальный гемблинг Болгарии по итогам первых девяти месяцев ушедшего года продемонстрировал стабильный рост. За этот период было уплачено налогов на 17% больше, чем в аналогичный временной отрезок 2017 года. Итог 9 месяцев 2018 года - 57 миллионов евро. В целом сегмент онлайн-игр оставляет 10% болгарского игорного рынка, остальные 90% - за наземными операторами.

Это интересно

Оказывается, что среди разных видов игорного бизнеса онлайн-гемблинг - наиболее динамично развивающийся.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ