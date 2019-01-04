ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

События игорного сегмента
Ксения ДАВЫДОВА   
04 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

онлайн казино

Комфорт домашних стен и спокойная обстановка нравятся многим любителям азартного времяпрепровождения, и потому они выходят с доступного источника во Всемирную паутину, находят для себя новый или давно известный с надежной репутацией и популярным именем клуб и начинают играть. Есть своя аудитория и у виртуального заведения под названием Вулкан Престиж.

Встречающий баннер сразу сообщает гостю, что здесь можно играть и с компьютера, и с телефона. Также о том, что для новичков предусмотрен выгодный пакет. Можно зайти в раздел "Игровые автоматы" и познакомиться с представленными играми, выбрать для себя понравившиеся варианты и начать сеанс. В отдельной вкладке рассказывается о бонусной политике, обозначены производители, среди которых Novomatic, Betsoft и другие.

онлайн казино

На главной странице представлены популярные, горячие игры и рекомендованные. Везде можно увидеть обозначение "демо", а это значит, что играть можно в этом режиме без регистрации и не внося каких-либо средств. После представленных игр даны характеристики и обозначены особенности данного казино и можно найти советы по выбору качественного игрового автомата.

***

Новости о крупных выигрышах в лотереи транслируются по разным источникам и передаются из уст в уста. И, конечно же, каждый хотел бы оказаться на месте баловней фортуны, которым в этот раз сказочно повезло. Но такое счастье естественно выпадает лишь единицам. Везунчиками в широко разрекламированный новогодний розыгрыш от известной лотерейной компании, в котором был обещан заветный миллиард рублей, стали два наших соотечественника. Сумму джекпота им придется поделить пополам. Каждый участник-победитель получит по 500 миллионов рублей. Известны места проживания неожиданно разбогатевших россиян, это Свердловская область и культурная столица нашего государства. В данную лотерею повезло и еще нескольким игрокам. 150 из них выиграли по 1 миллиону рублей, а 12 - по 833 тысячи рублей.

***

Виртуальный гемблинг Болгарии по итогам первых девяти месяцев ушедшего года продемонстрировал стабильный рост. За этот период было уплачено налогов на 17% больше, чем в аналогичный временной отрезок 2017 года. Итог 9 месяцев 2018 года - 57 миллионов евро. В целом сегмент онлайн-игр оставляет 10% болгарского игорного рынка, остальные 90% - за наземными операторами.

Это интересно

Оказывается, что среди разных видов игорного бизнеса онлайн-гемблинг - наиболее динамично развивающийся.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 