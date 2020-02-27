События и любопытные факты финансовой сферы

Как хорошо быть богатым человеком, но так жить получается далеко не у всех. А по тем, кто денежки имеет, есть интересная статистика. Так, по количеству новых миллиардеров Китай обогнал США. По данным 2019 года, в Китае стало на 182 миллиардера больше, а Америка приросла только 59 богачами. Больше всего состоятельных людей с активами свыше миллиарда долларов проживают в Пекине, их 110 человек. А в Нью-Йорке таких счастливчиков 98.

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Миллиардерами быть прекрасно, но иногда людям и просто своих личных средств на удовлетворение потребностей и желаний может не хватать. И тогда они обращаются за кредитами в разные финансовые структуры. Также в помощь подобным гражданам существуют в интернете специальные сервисы, где можно посмотреть актуальные предложения по кредитам. Например, с помощью одного из сайтов можно узнать о получении кредита онлайн в Казахстане. Чем привлекательны такие сайты? Можно никуда не выезжать и находиться в любой комфортной точке, например, дома. Главное, чтобы там был выход в интернет. Пользователю сразу видно целый пакет предложений, и есть из чего выбирать. Пройдя через несложную процедуру заполнения заявки и предъявления определенных документов, можно быстро дождаться решения, дадут кредит или нет. И если ответ положительный, начать претворять в жизнь запланированное.

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Некоторые люди сталкиваются с поиском работы. Найти ее реально, но не всегда допустимо там задержаться. Причиной может быть не только нежелание брать на работу человека, но и его собственный отказ от предложенной сферы деятельности. Почему? Да потому что соискателя не устраивает оплата за труд. Так, по данным одного исследования, послеА

успешно пройденного собеседования 30% претендентов на вакантное место отказываются от него. Самая частая причина – низкая зарплата, таких граждан набралось 26%. 23% соискателей останавливает от предложенного места работы нечестность нанимателя. 22% думают, что условия труда им не подходят. 5% граждан отказываются от работы после удачного собеседования из-за того, что в процессе трудоустройства узнали о принимающей на работу компании плохие отзывы. 3% респондентов не устраивает «серая» зарплата и широкий круг должностных обязанностей.

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Как только люди не выкручиваются, когда нет денег. Например, некогда индейцы Центральной и Южной Америки использовали вместо денег, что бы вы думали? ...Табачные листья и какао бобы.

Сейчас бы так. Нет денег – сорвал, к примеру, листики смородины и ты уже финансово более-менее состоятелен.

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