События и интересные факты букмекерского сегмента. Вход на 1хбет, подарки-бонусы от Parimatch, лидер рейтинга БК и акция "Все включено"

Букмекер Parimatch запустил акцию. В ее рамках предусмотрены бонусы за успешные ставки. Акция приурочена к турниру Большого шлема. Желающим поучаствовать нужно будет пройти регистрацию, перейти на страницу лендинга в слайдере и делать ставки. Старт - от 100 рублей, минимальный коэффициент - 1.50. Иногда сайты БК могут быть по ряду причин недоступны. Вход на 1хбет, к примеру, чтобы осуществить, необходимо перейти по ссылке.



Возвращаясь к Parimatch, стоит отметить, что размер бонусного подарка будет зависеть от числа выигранных ставок в серии. За 3 успешные ставки - 500 рублей, за 4 - 1 тысяча рублей. Дальше по нарастающей, но не больше, чем 15 тысяч рублей. Акция стартовала 27 мая, а завершится 9 июня. Бонусы за успешные серии начислят игрокам 10 июня.

Интересные факты о Parimatch

Известный букмекер развивается уже на протяжении 25 лет. Это один из ключевых спонсоров в спортмаркетинге. Свою деятельность БК осуществляет более чем в 60 государствах. В их числе Россия и Республика Беларусь.

Лидер Национального рейтинга букмекеров

Лидирующую позицию в Национальном рейтинге букмекеров заняла "Лига Ставок". Это первое независимое исследование российского букмекерского сегмента. Оно состоялось под эгидой медиахолдинга РБК. Возглавив список, позади "Лига Ставок" оставила 15 российских букмекерских компаний. Среди критериев оценки организаций: срок присутствия на рынке, популярность, финансовая прозрачность, степень участия в развитии отечественного спорта и другие важные показатели.

Акция "Все включено"

Знакомое выражение "все включено" послужило названием акции известного букмекера BingoBoom. БК объявила о начале этого онлайн-события. В его рамках будут разыгрываться гаджеты Apple, среди которых смартфон, наушники и часы, а также автомобиль BMW.

В рамках объявленной акции для пользователей-новичков, прошедших регистрацию, предусмотрен приветственный пакет. Акция "Все включено" доступна всем пользователям. Ее старт состоялся 29 мая, а завершится событие 15 декабря. Победителей будут определять случайным образом. А результаты розыгрыша станут известны в конце этого года.

Из словарика букмекера

Андердог. В этом слове слышатся какое-то грозные нотки. На самом деле в букмекерстве это спортсмен или команда, которая имеет малюсенькие шансы победить соперника-фаворита в событии.

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