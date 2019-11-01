События азартного мира: В Швеции вводят новую систему отчётности, новости от Вулкан казино

Пользуясь услугами онлайн-казино не стоит забывать о безопасности своих личных данных, которыми вполне могут воспользоваться мошенники. Поэтому важно доверять только проверенным ресурсам имеющим положительные отзывы и предоставляющим гемблинг-услуги не один год. К таковым относится и Вулкан казино хорошо себя зарекомендовавший на рынке азартных игр.

После того, как клуб начал свою работу в онлайн-пространстве многие пользователи отмечают его слаженную работу и внимательное отношение к безопасности. Кроме того ресурс https://vlk.money/ предоставляет выгодные предложения, что непременно заинтересовывает новичков желающих испробовать свои силы в новой для себя области. Чтобы обеспечить безопасность, во многих странах вводятся различные правила и ограничения. Есть и некоторые новшества, помогающие справится с недобросовестными казино.

Теперь в Швеции есть новая система отчётности предназначенная для лицензированных операторов. Её представил игорный оператор Spelinspektionen. Благодаря такому нововведению можно будет с лёгкостью отследить денежные операции для финансирования терроризма или различного рода отмывания денег. Действующая система DAR уже с 13 января 2020 года будет заменена на goAML. С этого момента отчётность, которую гемблинг-компании подают правоохранительным органам станет более качественной и достоверной.

Лицензированные операторы могут подать заявку с 9 января и до старта запуска программы. После этого все участники уже будут отчитываться согласно новым стандартам. По словам игорного регулятора регистрация будет происходить в течение двух дней, но для её одобрения всё же понадобится разрешение правоохранительных органов. Несмотря на это DAR всё ещё будет работать, чтобы другие игорные операторы смогли постепенно перейти на новую платформу. Предположительно тестирование системы закончится в конце февраля.

В Швеции уже давно стараются ужесточить правила для игорного бизнеса, чтобы борьба с нелицензированными операторами стала ещё более эффективной. В начале лета Spelinspektionen пытался отозвать лицензию Global Gaming, так как компанию подозревали в пренебрежении выполнения норм программ и в мало эффективной борьбе с отмыванием денег. Добиться успеха игорному оператору не помогли даже судебные разбирательства. Поэтому Spelinspektionen призывал поставщиков платёжных услуг не работать с нелицензированными операторами.

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