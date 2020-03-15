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Собчий нос: чудо-лаборатория
Виола Ульрих, inopressa.ru   
15 Марта 2020 г.
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«Будь то наркотики, взрывчатка, пропавшие без вести люди или даже рак — у собак весьма хорошее обоняние. Теперь ученые выяснили, что благодаря своему носу собаки могут обнаружить и тепло», — сообщает немецкое издание Die Welt.

Почему у собак всегда холодный нос

«Собаки имеют около 300 млн обонятельных клеток. Для сравнения: у нас, людей, их только 5 млн. Нос — важнейший орган чувств четвероногих и он примерно в 100 млн раз более чувствителен, чем наш», — отмечает издание.

«Благодаря своему носу, собаки могут воспринимать тепло — это редкая способность, которой обладают лишь определенные виды змей, черная златка, а также единственные млекопитающие — летучие мыши-вампиры».

«Вокруг ноздрей у собак расположено так называемое носовое зеркало, которое также называют ринариум. Эта область, не имеющая волосяного покрова, пронизана многочисленными нервами, она влажная и холодная», — говорится в статье. Ученые из Лундского университета в Швеции и Университета имени Лооранда Этвеша в Венгрии задались вопросом: не объясняется ли такая особая чувствительность к теплу низкой температурой собачьего носа?

  • «Чтобы проверить эту гипотезу, ученые в рамках своего исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports, провели два эксперимента с собаками. Сначала трем животным необходимо было сделать выбор между двумя одинаковыми внешне и идентичными по запаху предметами, которые отличались лишь температурой. Благодаря встроенному источнику тепла, температура одного предмета составляла 20 градусов Цельсия, то есть была аналогична комнатной температуре. Другой предмет был на 11 градусов теплее, то есть таким же теплым, как млекопитающее. Собаки должны были идентифицировать более теплый предмет с расстояния 1,6 метра. И, по словам ученых, они все верно справились с заданием», — передает издание.
  • «Во втором эксперименте ученые изучили мозговую активность собак с помощью МРТ, а именно измерили активность нейронов в определенных областях мозга 13 собак разных пород во время представления им разных по температуре предметов. Было обнаружено, что часть мозга, отвечающая за обработку сигналов, поступающих из носа, была значительно более активной».

«Собака и человек живут бок о бок уже 15 тыс. лет, а мы даже не подозревали о такой способности», — отметил Рональд Крегер, профессор практической зоологии в Лундском университете.

«Крегер и его коллеги считают, что собаки унаследовали эту способность от своего предка, волка. В дополнение к обонянию, слуху и зрению они могут схватить свою добычу и благодаря излучаемому ей теплу, предполагают ученые».

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Перевод Inopressa.ru

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