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Сноукайтинг - интересный вид активного зимнего отдыха
Ксения ДАВЫДОВА   
26 Декабря 2018 г.
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Сноукайтинг - интересный вид активного зимнего отдыха

Наступила зима - суровое и холодное время года. Но если посмотреть на зиму под другим углом... Можно, например, устроить теплые семейные вечера в домашней обстановке, а можно отдать предпочтение активному отдыху на природе.

Найти занятие, а лучше активный отдых на воздухе, чтобы можно было легко вытащить себя на улицу... Таким видом активного отдыха может стать сноукайтинг.

Сноукайтинг - это революционный вид активного отдыха, который захватывает все больше сердец по всему миру. Россия идеально подходит для катания на кайте. На кайте можно просто скользить по снегу и совершать невероятные прыжки, причем освоить их намного легче, чем на привычном нам сноуборде.

Сноукайтинг - интересный вид активного зимнего отдыха

В России полно мест для сноукайтинга. Можно смело искать ближайшее поле или водоем достаточного размера и... вперед, кататься на кайте. Есть только один нюанс: нужно обязательно пройти обучение. Кайт школа сноукайтинга поможет научиться управлять кайтом. Ведь в неумелых руках он может представлять опасность, так как обладает достаточной мощностью, чтобы подкинуть неумелого райдера и нанести травму. Однако в умелых руках кайт не представляет опасности и имеет несколько ступеней безопасности.

Сноукайтинг - интересный вид активного зимнего отдыха

Самым разумным решением, для желающих заняться этим видом досуга, будет отправится в кайт школу сноукайтинга. В кайт школе вам расскажут что к чему и научат всем премудростям обучения сноукайтингу. Даже пары часов хватит, чтобы потом не покалечиться на кайте. Конечно, кайт школу стоит выбирать очень осторожно. В связи с популярностью сноукайтинга на рынке появилось много некачественных кайт школ. Основной признак - старые кайты и низкая стоимость обучения. Обучение зимнему кайтингу не должно стоить ниже 2500 рублей, так как в эту цену входит опытный кайт инструктор и хорошее снаряжения для сноукайтинга: современный безопасный кайт, трапеция для кайта и защитный кайт шлем.

Для обучения сноукайтингу можно, например, обратиться в профессиональную кайт школу Surf Point (серфпойнт), которая проводит обучение сноукайтингу в Москве, Строгино, Подольских полях, Дмитровский полях, Пироговском водохранилище и Плещеевом озере. А обучение кайтингу зимой проходит только на новых кайтах, на которых кататься - одно удовольствие!

Сноукайтинг - интересный вид активного зимнего отдыха

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