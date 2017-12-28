Смотреть фильмы онлайн: лучше всех, раньше всех

Новый блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» – один из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Продолжение культовой картины способно побить рекорды сборов во всем мире. Увидеть фильм можно будет онлайн.

Сюжет и особенности новой «Лары Крофт»

Сюжет фильма оригинален, хотя продолжает знаменитую тему и сохраняет образ Лары Крофт. Героиня фильма по-прежнему охотится на старинные артефакты, однако событийная линия построена не на старом фильме, а на ребуте популярной игры Tomb Raider.

Несколько слов об образе Лары Крофт. Она родилась в Британии. Ее отец, чудаковатый искатель приключений, пропал без вести, когда она была подростком. После себя он оставил бизнес-империю, которая могла бы вознести Лару на вершину богатства и власти, но она отказалась продолжать дело отца. Его исчезновение не дает ей покоя, сводит с ума. Непокорная, смелая, своенравная, обо всем имеющая собственное мнение, она считает отца живым, не желая смириться и поверить в то, что его больше нет.

Теперь ей исполнился двадцать один год, и денег хватает лишь на еду, оплату квартиры и учебу в колледже. Свою жизнь она проводит в головокружительных, но бессмысленных гонках по Лондону. Как у многих людей, в ее существовании нет цели, а значит, и драйва. Но внезапно происходит событие, которое меняет все. Поиски отца, а затем и поиск приключений, склонность к которому досталась ей по наследству, становятся для нее делом жизни. Лара готова рискнуть всем ради того чтобы приоткрыть пелену тайны, которой окутано исчезновение отца. Мир просто не может устоять перед ее азартом и храбростью. Ее ждут самые невероятные места нашей планеты и резкие, смертельно опасные повороты судьбы.

Интересные факты

Исполнительница главной роли, сексапильная Алисия Викандер, в прошлом была фанаткой игр Tomb Raider. Прежняя «Лара Крофт» – Анжелина Джоли – в 2003 году объявила, что больше не хочет иметь ничего общего с героиней фильма. На ее решение повлияло в частности то, что вторая картина о расхитительнице гробниц, снятая режиссером Яном де Бонтом, не оправдала надежд зрителей и прокатчиков. После такого провала компания Paramount продала права на фильм воротилам из корпорации MGM, которые учли все недостатки сюжета, творчески переработали материал и оснастили фильм небывалым количеством трюков и графики. Съемки картины проходили в ЮАР с января по июнь 2017 года.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ