Смартфоны: не споря с фактами, а удивляясь

Телефон, телевизор, радио, рация, секундомер, будильник, плейер, фотоаппарат. Весь этот и еще больший функционал вмещают в себя современные смартфоны. Универсальные, легкие, очень необходимые - они прочно вошли в нашу жизнь, и большинство людей просто теряются, если вдруг не видят рядом с собой или забыли дома свой смартфон. Как и вокруг всего на свете, вокруг смартфонов тоже собираются с течением времени разные интересные факты. О некоторых из них стоит здесь рассказать.
Смартфоны состоят из множества элементов, самыми дорогими из которых в устройстве считаются память и экран. К слову, экран у такого мобильного устройства, как Samsung, можно без проблем заменить. Вот здесь стоит подыскать подходящий вариант: https://www.wellfix.ru/displei/brand-samsung. На дисплеи тут весьма демократичная стоимость, доставка может быть осуществлена в любой российский уголок, покупатель выберет для себя комфортный способ оплаты. В Москве, культурной столице и Екатеринбурге предусмотрен самовывоз товара.
Есть такая болезнь, как "цифровое слабоумие". Считается, что она может поразить тех, кто чересчур увлекается использованием смартфона. Впоследствии человеку трудно становиться сосредоточиться.
Японцам такой процесс, как принятие душа, вовсе не мешает использовать в это же время смартфоны. Большинство устройств, которые имеются в этой стране, водонепроницаемые. Понятно почему.
На что в большей степени обращают внимание покупатели при выборе смартфона? Оказывается, на достоинства операционной системы.
Фобий у людей очень много, и у страха остаться без смартфона тоже есть свое название. Это номофобия. Есть и другое расстройство - боязнь отвечать на звонки. Это зовется телефонофобией.
Люди смогли назвать приблизительную цифру, сколько раз в день в среднем человек смотрит на свой смартфон. Вышло 110 раз.
Перед приобретением смартфона многие хотели бы с кем-нибудь посоветоваться. Как выяснилось, с друзьями это делает каждый третий владелец устройства.
Больше 80% представителей молодого поколения используют смартфон как фотоаппарат. Но "щелкать фото" любят и представители старшего поколения, которых с каждым годом в этом плане прибавляется.
С одного смартфона в год пользователь совершает больше 1100 звонков.
Смотря на современные смартфоны, легко нося их в руке, трудно себе представить, то вес первого в мире устройства приближался к полукилограмму. Если быть точнее, это было 400 граммов.
В КНР большинство гостей Всемирной паутины попадают туда не через компьютер, а через "мобильник".
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