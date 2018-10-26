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Смартфон для пожилого человека: новинка в "Цифре", на что стоит обратить внимание при выборе

Ксения ДАВЫДОВА   
26 Октября 2018 г.
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Смартфон для пожилого человека: новинка в "Цифре", на что стоит обратить внимание при выборе

Трудно представить себе современного человека без смартфона. Это устройство обеспечивает хозяину не только связь с другими людьми. Радио, просмотры программ и кинофильмов, чтение книг, навигатор в незнакомом месте, игры, фото- и видеосъемка - что только не могут сегодня смартфоны. И в том числе пожилым людям их, конечно же, полезно иметь.

Кому-то могут приглянуться новинки, как, например, редми 5а. В Украине устройство можно приобрести в интернет-магазине "Цифра". Здесь данный смартфон обозначен как бюджетный, умеющий снимать, с мощной начинкой и отличным функционалом. Закругленные края и пластиковый корпус, окрашенный под металл, придают телефону стильности и приятной визуальности. Экран - HD, диагональ - 5 дюймов. Более подробную информацию о характеристиках этого устройства, его ценовых предложениях можно посмотреть на сайте. К слову, онлайн-магазин реализует не только товары категории "Мобильная связь". Также здесь можно приобрести бытовую технику, телевизоры, фото- и видеотовары, наушники, гарнитуры и проекционное оборудование, планшеты, компьютеры, ноутбуки, смарт-часы, умные гаджеты, детские кресла, коляски и подвески на коляски, товары для спорта, домашних питомцев и т.д. В общем, ассортимент огромен, и значит, интернет-магазин заслуживает внимания пользователей.

Вернемся к смартфонам. Выбирая этот телефон для пожилых людей, стоит ориентироваться на ряд моментов. Один из них - простота в использовании. Необходимо, чтобы устройство было снабжено качественными динамиками. Ведь не секрет, что с возрастом у пенсионеров могут возникать проблемы со слухом, и динамики должны обеспечивать хозяину смартфона отличную слышимость. Важны размеры экрана, а также шрифта и значков в меню - предпочтительны крупные. Еще одна существенная характеристика - объем встроенной памяти. Любителям делать снимки нужно обратить внимание на параметры и возможности камеры. Тем, кто много говорит по мобильному телефону, стоит выбрать модель, у которой зарядки аккумулятора может хватать на долгое время. Есть люди, которые предпочитают иметь в устройстве две сим-карты.

Конечно, стоит держать ориентир также и на цену. Ведь кому-то смартфон в 4 тысячи рублей будет дорог, а для кого-то и за 16 тысяч - дешев. У каждого свои финансовые возможности и мыли по поводу того, каким должен быть их телефон.

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