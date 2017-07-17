Слово не воробей...

Сейчас пенсионеры стали более грамотными в использовании функционала современных мобильных устройств или диктофонов и могут с их помощью, если возникла соответствующая ситуация, попытаться защитить себя. У некоторых сформирована даже стойкая привычка всегда брать с собой гаджет, имеющий звукозаписывающую функцию, Так, на всякий случай. Особенно этим отмечены люди, которые трудились или трудятся в юридической и бухгалтерской сфере. Конфликт с начальником, неприятный разговор с сотрудником соцзащиты, с медицинским работником, представителем ХКЖ – все можно зафиксировать. Но существуют определенные условия, при которых запись должна осуществляться, это нужно знать тому, кто ее производит и собирается в дальнейшем использовать для отстаивания своих прав.

Для того, чтобы убедиться в подлинности и аутентичности аудиозаписи, специалистами проводится речеведческая экспертиза, заказать ее можно здесь: http://sudexpa.ru/expertises/ustanovlenie-podlinnosti-i-autentichnosti-audiozapisi-vyiavleniia-priznakov-montazha/. Если все в порядке, аудиозапись может быть приобщена к делу в качестве доказательства.

Речеведческая экспертиза в целом применяется к таким объектам, как аудио-, видеозаписи и фонограммы, речь в масс-медиа, газетные или журнальные материалы, обращения, сделанные в письменном или устном виде, зафиксированные на матносителе. Экспертиза может производиться в границах уголовных, административных, гражданских или арбитражных дел. Она осуществляется экспертами, которые имеют высшее филологическое образование, а также специальную подготовку. Наиболее частые случаи, когда возникает необходимость в речеведческой экспертизе, это клевета, оскорбление, авторские права, нарушение протоколов и т.п. В звукозаписи проводится анализ звучащей речи и соответственно голоса. Также эксперты устанавливают содержание речи, это делается буквально дословно. Проводится отождествление говорившего по голосу и речи, специалисты определяют, сколько человек было участниками представленного разговора. Для явной достоверности речеведческая экспертиза может проводиться вкупе с иными видами экспертиз: портретной, подчерковедческой и т.д.

Фото-, видео и звукозапись может быть приобщена к делу, которое проходит как административное нарушение. В гражданском процессе подобные доказательства считаются допустимыми лишь по решению суда.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ