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Слово не воробей...
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Июля 2017 г.
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Установление подлинности и аутентичности аудиозаписи (выявления признаков монтажа)

Сейчас пенсионеры стали более грамотными в использовании функционала современных мобильных устройств или диктофонов и могут с их помощью, если возникла соответствующая ситуация, попытаться защитить себя. У некоторых сформирована даже стойкая привычка всегда брать с собой гаджет, имеющий звукозаписывающую функцию, Так, на всякий случай. Особенно этим отмечены люди, которые трудились или трудятся в юридической и бухгалтерской сфере. Конфликт с начальником, неприятный разговор с сотрудником соцзащиты, с медицинским работником, представителем ХКЖ – все можно зафиксировать. Но существуют определенные условия, при которых запись должна осуществляться, это нужно знать тому, кто ее производит и собирается в дальнейшем использовать для отстаивания своих прав.

Для того, чтобы убедиться в подлинности и аутентичности аудиозаписи, специалистами проводится речеведческая экспертиза, заказать ее можно здесь: http://sudexpa.ru/expertises/ustanovlenie-podlinnosti-i-autentichnosti-audiozapisi-vyiavleniia-priznakov-montazha/. Если все в порядке, аудиозапись может быть приобщена к делу в качестве доказательства.

Речеведческая экспертиза в целом применяется к таким объектам, как аудио-, видеозаписи и фонограммы, речь в масс-медиа, газетные или журнальные материалы, обращения, сделанные в письменном или устном виде, зафиксированные на матносителе. Экспертиза может производиться в границах уголовных, административных, гражданских или арбитражных дел. Она осуществляется экспертами, которые имеют высшее филологическое образование, а также специальную подготовку. Наиболее частые случаи, когда возникает необходимость в речеведческой экспертизе, это клевета, оскорбление, авторские права, нарушение протоколов и т.п. В звукозаписи проводится анализ звучащей речи и соответственно голоса. Также эксперты устанавливают содержание речи, это делается буквально дословно. Проводится отождествление говорившего по голосу и речи, специалисты определяют, сколько человек было участниками представленного разговора. Для явной достоверности речеведческая экспертиза может проводиться вкупе с иными видами экспертиз: портретной, подчерковедческой и т.д.

Фото-, видео и звукозапись может быть приобщена к делу, которое проходит как административное нарушение. В гражданском процессе подобные доказательства считаются допустимыми лишь по решению суда.

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