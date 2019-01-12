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Слоты от Igrosoft на просторах сетевого Азино: к чему присмотреться?
Егор СТУКОВ   
12 Января 2019 г.
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онлайн казино

Компания Igrosoft знакома многим любителям сетевого гемблинга. Эта организация появилась в России в 1990-х годах и сразу же заявила о себе как об умелом разработчике софта для игровой индустрии. Её проекты завоевали свою популярность в начале 2000-х годов и умудрились до сих пор её не растерять. Так, о каких слотах идёт речь?

Igrosoft не отличается большим количеством игровых аппаратов, зато может похвастаться их качеством. В разговоре об этой компании сразу же вспоминается пара слотов, которые понравились многим российским азартным игрокам: Resident и Fruit Cocktail.

Шпионский азарт

Игровой аппарат Resident открывает перед игроком тему шпионского боевика с примесью военного арсенала. Набор символов здесь соответствующий:

  • именные жетоны;
  • пистолет;
  • медали;
  • сейф и некоторые другие боевые элементы.

Огнетушитель в этом слоте стал «диким» символом, который способен заменить своих собратьев. Игра происходит на пяти барабанах и девяти линиях.

Фруктовая истерия

Аппарат Fruit Cocktail сам по себе эксплуатирует в какой-то степени классическую для казино тему фруктов, так ещё и именно это произведение Igrosoft можно назвать «классикой» российской компании. С тематикой и символами здесь всё вполне понятно: лимоны, яблоки, вишни, абрикосы и сам фруктовый коктейль, который здесь играет роль «дикого» символа. Игровая площадка состоит из пяти барабанов и всё тех же девяти линий.

Правила и особенности сетевого Азино

К слову, все эти слоты можно встретить на просторах сетевого казино Азино, которое позаимствовало для своего игрового зала популярные проекты. Познакомиться с этими и другими слотами можно по ссылке: https://online777win.top/.

Онлайн-заведение предлагает своим игрокам возможность бесплатной игры, но и платную отменять никто не будет. В «демо-режиме» можно ознакомиться с возможностями игрового автомата и посмотреть на его специфические особенности. Больше о правилах платной игры можно узнать здесь: https://online777win.top/igrat-na-dengi/.

Стоит заметить, что для игры на реальные деньги клиент должен обязательно зарегистрироваться на сайте казино. Информация о регистрации располагается по ссылке: https://online777win.top/registratsiya/ – впрочем, там нет совершенно ничего сложного, ведь этот процесс занимает совсем немного времени. Администрация сайта часто хвалится своим бонусом в 777 рублей, который начисляется каждому новичку при регистрации на портале.

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