Сломалась стиральная машина: чинить самому или вызвать мастера?

Равно как и другие бытовые приборы, стиральная машина рано или поздно выйдет из строя. Вне зависимости от причин возникновения поломки, замена агрегата на новый – это последнее, что должно прийти в голову хозяину. Любая бытовая техника, несмотря на продолжительность срока ее службы, может быть отремонтирована. Это позволит существенно сэкономить и продолжать пользоваться ставшей привычной техникой.
Основные виды поломок
Зачастую отказ агрегата не является следствием его дефекта. В 30% случаев оказывается перекрытым краник подачи воды, перегорает розетка или в насосе появляются пуговицы. Разумеется, устранить такую «неисправность» можно самостоятельно. Серьезные же поломки может устранить лишь мастер. Чаще всего встречаются следующие их виды:
- Машина не сливает воду, когда трубопровод заведомо не имеет засоров. Нужна замена насоса, и, следовательно, вызов специалиста.
- Нет нагрева воды. Возможен выход из строя ТЭНа или датчика температуры. В зависимости от типа блока управления агрегат может даже не запускать процесс стирки.
- Машинка вовсе не включается. Вероятно, вышел из строя модуль управления. Он отвечает за очередность всех операций, начиная от включения аппарата до отжима постиранного белья.
Понятно, что поломок стиральной машинки может быть гораздо больше, а приведенный перечень описывает лишь наиболее часто встречающиеся на практике.
Что делать, если стиральная машина сломалась?
Если срок гарантии прибора не истек, то разумно будет обратиться в гарантийную мастерскую, где обязаны выполнить ремонт бесплатно. Любая разборка или замена деталей и узлов машинки, будь то самостоятельная или с участием специалиста, приводит к отказу производителя от гарантийных обязательств. В этом случае ремонт стиральных машин проводится за деньги владельца.
На всякий случай нужно проштудировать руководство по эксплуатации агрегата. В разделе «возможные неисправности» или подобном можно найти путь решения проблемы, хотя и маловероятно.
Чаще всего самостоятельное восстановление работоспособности невозможно и приходится прибегать к услугам специалистов. В любом регионе существует масса компаний, производящих ремонт стиральных машин на дому. Оптимальным вариантом при поиске надежных фирм будет совет от друзей или знакомых, которые уже сталкивались с подобными проблемами. Если же поиск проводится через интернет, то во избежание обмана или некачественного проведения ремонта, нужно учитывать следующие аспекты:
- обратить внимание на продолжительность деятельности компании;
- изучить спектр техники, которую можно отремонтировать;
- внимательно отнестись к содержанию отзывов о фирме;
- учесть режим работы компании.
Разумеется, что только солидная организация может позволить себе работать в формате 24/7 и ремонтировать различные виды бытовой техники. А если она работает на рынке ремонта достаточно долго, то это повод доверять ее специалистам. Изучение отзывов лишь укрепит уверенность.
Остается отметить, что если аппарат оснащен индикатором, то при вызове мастера нужно сообщить код ошибки, указанный на нем.
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