ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Славянские детские волосы - лучший товар на бьюти-рынке
Ксения ДАВЫДОВА   
31 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

Славянские детские волосы - лучший товар на бьюти-рынке

Славянские детские волосы отличаются невероятной мягкостью, тонкой структурой и природным блеском. За продажу детских неокрашенных волос, донор может выручить хорошие деньги, а товар поступит в производство ценной продукции – париков, шиньонов, кос, накладных прядей. Все волосы проходят тщательный отбор, обработку и перебираются вручную.

Детские локоны более послушные, они не спутываются и легко расчесываются. Не требуют особого ухода, легко поддаются укладке, гладкие и послушные. Используя пряди из детских Slavic hair для процедуры наращивания, вы сможете укладывать свои наращенные локоны, выравнивать и сушить их феном, они очень легкие и не создадут тяжести для собственных прядей. Такой срез, считается люксовым и имеет один весомый недостаток, а именно - высокую стоимость.

Сочетаются такие пряди с тонкими волосами, поэтому обладательницам густых, пористых волос, такие пряди для наращивания не подойдут. Очень легкие, не утяжеляют свои волосы и не повреждают луковицы волос.

Славянские детские волосы - лучший товар на бьюти-рынке

Где купить детские славянские волосы?

Продажей и скупкой натуральных детских славянских волос занимается компания Charm Hair. Фирма работает на рынке не первый год и собирает качественные срезы по всей Украине. Компанией отбирается только качественный материал, и продаются натуральные локоны от 40 сантиметров, по всему миру. Все срезы проходят необходимую cанитарную обработку, прочесываются, удаляются короткие волоски и подрезаются жидкие кончики. Убедиться в качестве продукции вы можете на сайте компании. Здесь доступны детальные фото, на которых можно четко рассмотреть структуру и качество среза.

Купить славянские косы можно оптом и в розницу. На сайте представлены разные ценовые категории, все зависит от длины и цвета выбранных локонов. Можно купить волосы в трессах, на лентах, в капсулах а так же накладные пряди на заколках. Компания отправляет посылки в разные уголки мира.

Гарантируется:

  • Что весь материал является неокрашенным;
  • Послушность, отсутствие колтунов и спутанных волосков;
  • Натуральный блеск;
  • Универсальность для любых типов укладки;
  • Применимость для нескольких процедур наращивания и изготовления париков;
  • Можно перекрашивать в любой цвет.

Компания является прямым сборщиком славянских волос и предлагает качественную продукцию на рынке. В широком ассортименте магазина каждый найдет необходимый вид товара. Покупайте только у проверенных продавцов и остерегайтесь подделок!

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 