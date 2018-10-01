Скрипка Антониацци, приобретённая Фондом Вячеслава Моше Кантора, стала главным призом Международного конкурса Владимира Спивакова

С 17 по 21 сентября в Уфе прошёл II Международный конкурс скрипачей имени Владимира Спивакова, в котором приняли участие 12 молодых исполнителей из России, Испании, Кореи, Эстонии, Японии и Израиля. Победительница конкурса, юная скрипачка из Испании, получила в качестве приза скрипку итальянского мастера Антониацци от Фонда Вячеслава Моше Кантора.

Соревнования конкурса прошли в три этапа. В первом и втором туре участники представили сольные программы, а в третьем исполнили один из скрипичных концертов композиторов XIX–XX веков в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии.

Общая сумма призового фонда конкурса составила около 14 млн рублей. Победители конкурса получили редкие инструменты авторской работы известных мастеров.

Завоевавшей первую премию 15-летняя Марии Дуэньяс из Испании досталась скрипка 1912 года работы известного итальянского мастера Риккардо Антониацци, которую он изготовил в последний год своей жизни, находясь на пике мастерства. Этот инструмент стоимостью 140 тысяч долларов (примерно 9,5 млн. рублей) был приобретён для победительницы Фондом Вячеслава Моше Кантора – известного мецената и общественного деятеля.

Вячеслав Моше Кантор – известный любитель и почитатель искусства. Он является президентом Музея искусства авангарда (МАГМА), основанного в Москве в 2001 году по его инициативе. Коллекция музея - самое большое и важное частное собрание искусства русского авангарда XX века. Цель музея — «вернуть России имена, которые были «присвоены» другими странами.

В 2018 году Европейский совет по толерантности и примирению, в котором Вячеслав Моше Кантор является президентом, учредил Премию Кантора и серию грантов за развитие безопасной толерантности, которые будут вручаться за оригинальные исследования, посвящённые тому, как теория и практика толерантности должны быть переосмыслены, чтобы отвечать новым вызовам глобального мира.

Вячеслав Моше Кантор также выступил в роли учредителя некоммерческого Европейского еврейского фонда (ЕЕФ), целью которого является развитие еврейской жизни в Европе, реализация благотворительных и просветительских программ, направленных на распространение толерантности, поддержку межкультурных и межрелигиозных связей, борьбу с ксенофобией и антисемитизмом.

В 2013 году после пожара в интернате «Оксочи» в Новгородской области Вячеслав Моше Кантор выступил с инициативой обновления материально-технической базы стационарных социальных учреждений, и на его личные средства был построен новый жилой корпус для пациентов Маловишерского психоневрологического интерната в деревне Подгорное.

Скрипка работы Антониацци прилетела в Уфу из США в сопровождении Джулии Рид – известного скрипичного мастера.

Как отметил Владимир Спиваков, скрипка сейчас в идеальном состоянии. «Хочу поблагодарить Джулию Рид, которая прилетела из Нью-Йорка – я бы сказал, что она совершила подвиг, потому что полгода хранила инструмент в сейфе. Чтобы его не купили, она просто его спрятала – так поступают друзья», - добавил маэстро.

Руке мастера Риккардо Антониацци (1853-1912) принадлежит большой ряд разнообразных моделей скрипок, выполненных, в основном, в жёлто-оранжевых, красных или тёмных тонах. Мастер использовал четыре различных авторских знака, а также инициалы «АР» в двойном круге, увенчанном крестом.

Обладатель второй премии конкурса, россиянин Фёдор Безносиков, получил инструмент работы французского мастера Жюля Гранджона стоимостью 40 тыс. долларов, изготовленный в 1848 году. Специально для конкурса эту скрипку приобрёл уфимский бизнесмен и меценат Василий Пеганов, друг Дмитрия Хворостовского. Данный инструмент был включён в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века».

Третью скрипку работы современного российского мастера Игоря Улицкого стоимостью 20 тыс. долларов подарили Иссеи Курихара из Японии. Приобрёл её сам Владимир Спиваков. Он подчеркнул, что молодым музыкантам очень важно иметь собственный инструмент отличного качества – именно такие скрипки и получат победители конкурса.

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