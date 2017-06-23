Сколько стоит доставка груза самолетом?

Российские компании все чаще предпочитают доставлять самые различные грузы по воздуху – это быстро и удобно. Многие другие готовы последовать их примеру, однако не уверены, что авиационные скорость и удобство окажутся им по карману. Специально для таких сомневающихся мы рассказываем, как рассчитываются и от чего зависят тарифы на авиаперевозку грузов.

Составляющие цены авиаперевозки:

Каждая компания, занимающаяся авиаперевозками использует свою собственную методику для проведения расчетов, однако основными составляющими цены являются:

пункт отправления

пункт доставки

вес груза

аэропорт и авиакомпания, занимающаяся перевозкой

Конечно, на сайтах большинства перевозчиков имеются специальные онлайн-калькуляторы, при помощи которых можно произвести примерный подсчет стоимости транспортировки. Однако зачастую в дело вмешиваются различные дополнительные факторы.

Дополнительные факторы:

вес груза

Хотя за перевозку каждого килограмма устанавливается фиксированная плата, необходимо учитывать также наличие повышающих коэффициентов. Например, если груз весит больше тонны, то превышающие ее килограммы могут оплачиваться по повышенной цене.

тип груза

Некоторые виды грузов требуют особых условий доставки – и плата за это также устанавливается особая. Например, индивидуальная цена назначается за перевозку живых животных; саженцы деревьев, кустарников и цветов; насекомые, рыбы; негабаритные и опасные грузы. Также на стоимость доставки сильно влияют различные дополнительные услуги: такие, например, как «дверь-дверь» или страхование, хранение и упаковка грузов. Кроме того, нужно иметь в виду, что существует довольно объемный перечень грузов, вовсе запрещенных к перевозке по воздуху. К ним относятся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, газы в различном агрегатном состоянии (сжиженном и ином); легко воспламеняющиеся жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества; ядовитые грузы и многое другое. Во избежание неприятных неожиданностей, при принятии решения о транспортировке по воздуху стоит внимательно изучить список таких запрещенных грузов.

объемный вес

Не стоит путать его с фактическим весом. Необходимость данной категории обусловлена ограниченностью свободного места на борту воздушного судна – она применяется, когда нужно транспортировать объемные грузы. Так что, понятие «объемный вес» используется для приведения к единому общему знаменателю отношения двух важнейших параметров груза: его габаритов и массы. Значение этого показателя умножается на величину тарифа.

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