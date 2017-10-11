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Сказка приходит в гости
|Ксения ДАВЫДОВА
|11 Октября 2017 г.
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Новый год – один из главных праздников. И до него осталось меньше трех месяцев. Самое время подумать о том, как сделать незабываемым это великолепное, важное событие. Ведь не напрасно люди говорят: как встретишь год, так его и проживешь.
Особенно в эти чудесные дни хочется порадовать детей. Для них каждый праздник – незабываемое событие, трепетно ожидаемое и волшебное. Поэтому новогодний подарок призван быть особенным. В нашу обычную жизнь, в наш уютный дом непременно должна войти красивая сказка.
Пожалуй, идеальным новогодним подарком будет видеопоздравление от Деда Мороза. Наши дети и внуки не мыслят себя без интернета и телевидения. Известные медиаперсоны обращаются к малышам с экранов, окружают с самого рождения. Значит ли это, что наши дети перестали верить в волшебство? Вовсе нет! Вера в чудо естественна и прекрасна, она необходима каждому малышу и даже взрослому человеку. Кто же главные герои новогоднего торжества? Конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Именное поздравление от них обязательно порадует ребенка. Искренняя теплота и душевность по-новому согреют сердце малыша, напомнят ему о той огромной любви, которую дарят ему мама и папа, дедушки и бабушки. Такой подарок запомнится надолго и сохранится в домашней видеотеке навсегда.
Для того чтобы сделать заказ, нужно посетить сайт http://www.novogodnee-chudo.ru/ и выбрать имя ребенка. Список не ограничен – принимаются заявки для ребятишек с самыми редкими именами! Функция «Дозапись имени» позволит заказать поздравление с именем, которого нет в огромном предложенном списке. Это уникальная услуга.
Для получения видеоролика не нужно ехать в офис – ссылка для скачивания придет на электронную почту.
Еще одно преимущество видеопоздравления заключается в его невысокой стоимости. В наше непростое время она доступна практически каждой семье. Цена видеопоздравления со скидкой составляет 447 рублей. Поздравление для двух ребятишек стоит столько же, сколько и для одного малыша. Торопитесь воспользоваться скидкой!
Заказы принимаются круглосуточно, без выходных, вплоть до 30 декабря. Сделать заказ можно на сайте компании «Новогоднее чудо» - одного из лидеров в области создания видеопоздравлений. Компания насчитывает более 30 представительств в России, принимает заказы из 34 стран мира.
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