Скажи, скажи, художник... где можно научиться рисовать?

Сейчас возможностей для развития внуков достаточно. Можно в секциях или спортклубах укреплять им себя физически, совершенствоваться в иностранных языках, учиться играть на разных инструментах, постигать азы шитья и создания удивительных нарядов и т.д. А если ребенок склонен к рисованию, увлечен этим, стоит, наверное, остановить свой выбор на художественной школе. Такая художественная школа может быть не первым этапом обучения, а уже вторым – после кружка, где стало очевидно, что внуку это занятие интересно.

Художественные школы могут быть государственные и частные. В них преподаются разные дисциплины, чтобы ребенок постигал рисование всесторонне. Например, рисунок, живопись, композиция, скульптура и т.д. На живописи детей учат рисовать красками, на рисунке – карандашом или графическими материалами. Обычно в художественных обучающих заведениях график занятий и каникул совпадает со школьными. Частные учреждения могут занимать ребят и в каникулярное время. Занятия в «художках» проводятся несколько раз в неделю, часы устанавливаются, отталкиваясь от школьной занятости, часто основные предметы ведет один преподаватель. Работы детей могут выкладываться для просмотра и оценок. Лучшие из работ могут отправляться для участия в каких-либо конкурсах.

Плюсов от занятий в художественной школе много. Здесь, к примеру, внука научат основам рисования. Разноплановые предметы помогут быстрее выявить, к чему у ребенка есть бо̀льшая склонность. Научит дисциплине регулярность занятий, общению – нахождение в коллективе единомышленников. Будет заметно расширен кругозор и заложены основы для возможного дальнейшего развития. Ведь некоторые дети после «художек» и окончания общеобразовательной школы поступают учиться в училища искусств или на творческие, связанные с рисованием факультеты вузов.

Есть в обучении в художественной школе и нюансы. Во-первых, это дополнительная нагрузка на ребенка. И тут стоит быть внимательным, чтобы не переборщить с разными развивающими занятиями, взваленными на одни маленькие плечи. Внуку нужно обязательно объяснить, что даже если все или почти все в художественной школе интересно, это в первую очередь обучение, а не игра, и что к занятиям нужно относиться серьезно. Не всегда, к примеру, хочется держать в руках кисти и краски, но если по плану идет предмет живопись, то надо будет собраться и все-таки рисовать.

А бабушка и дедушкам совет от тех, у кого дети занимаются или занимались в художественных школах – не ждать от обучения быстрых результатов, не ругать ребенка за плохие оценки и относиться к его творчеству и проявлениям индивидуальности очень бережно.

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