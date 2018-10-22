Система менеджмента качества на предприятиях KAMA TYRES отвечает мировым стандартам

Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES успешно прошли транзитный аудит корпоративной системы менеджмента качества (СМК). По его итогам компания получила новые сертификаты соответствия международным стандартам МС ISO 9001:2015 и МС IATF 16949:2016 для автомобильной промышленности. Сертификаты выдал уполномоченный представитель органа по сертификации «United Registrar of Systems Ltd.» – компания ООО «ЮРС-РУСЬ».
От предыдущей версии ISO 9001:2015 новая отличается включением целого ряда концепций. Это риск-менеджмент, управление знаниями, а также – управление изменениями. Техническую спецификацию ISO/TS 16949:2009 заменил IATF 16949:2016. Данный стандарт является новаторским документом, который задаёт строгую ориентацию на потребителя и включает консолидированные специфические требования ведущих западных автопроизводителей.
Стандарт IATF 16949:2016 усовершенствован в нескольких разделах: в части требований к безопасности продукции и процессов, требований к процессам управления гарантиями и управления субпоставщиками. Однако по-прежнему в фокусе осталось постоянное улучшение с акцентом на предупреждение дефектов и уменьшение вариаций и потерь по всем цепочкам поставок. Проводившие аудит эксперты положительно оценили работу предприятий шинного комплекса KAMA TYRES.
«Мы приятно удивлены, думали, будет больше замечаний: требования новые, комплекс большой. Вы постоянно двигаетесь вперед, совершенствуетесь», – рассказал Дмитрий Семибратов, генеральный директор ООО «ЮРС-РУСЬ».
Кроме того специалисты обозначили положительные моменты деятельности KAMA TYRES. Они отметили применение на предприятиях комплекса менеджмента проектов, проектно-процессного подхода, вовлечённость работников предприятий в проведение аудита.
«Предприятия шинного комплекса проделали серьёзную работу для перехода на новые международные стандарты. Наличие данных сертификатов гарантирует, что наши клиенты получают высококачественные товары и услуги, а наши производственные и организационные процессы отвечают мировым критериям», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».
Шинный комплекс КАМА TYRES выпускает надёжные шины для всех видов автомобильного транспорта. Всего представлено более 370 товарных позиций. В их числе – модели одного из самых современных продуктов на российском шинном рынке – ЦМК шины и надёжные шины мирового уровня – Viatti.
Сертификаты соответствия системы менеджмента качества по прежней версии стандартов утратили свою силу в сентябре. Опыт работы KAMA TYRES по международным стандартам СМК насчитывает более 15 лет по ISO 9001 и около 10 лет – по ISO/TS 16949.
Справка
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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