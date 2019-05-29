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Система автополива на участке придет на помощь дачникам и жителям загородных домов
Ксения ДАВЫДОВА   
29 Мая 2019 г.
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Система автополива на участке придет на помощь дачникам и жителям загородных домов

Загородная жизнь стала нынче в моде. Но вместе со всеми своими плюсами, такими как свежий воздух, гармония с природой, покой, уединение, расстраивание дома и других объектов по своему усмотрению, разные мичуринские опыты и так далее, она несет и определенные обязательства. Ведь за домом и участком нужно еще и тщательно ухаживать. Взять, к примеру, придомовую территорию, а точнее место, где имеется газон, посажены цветы и садово-огородные культуры. Такие зоны обязательно нужно поливать. При небольшой площади зеленых насаждений этот процесс легко осуществлять вручную. А вот если территория имеет приличные размеры, или у хозяев в силу каких-либо причин не находится времени и возможностей, чтобы регулярно осуществлять полив, нужно что-то предпринимать.

Прогресс не стоит на месте и такое чудо, как автополив, давно пришел на помощь дачникам и жителям загородных домов. Устанавливать систему, конечно, лучше при помощи специалистов, в частности, в Москве их можно найти здесь: https://grand-poliv.ru/montazh-sistem-avtopoliva/.

У системы автополива есть много положительных сторон. Например, хозяину при желании можно выбрать время полива и задать нужный интервал орошения. Почва вокруг растений будет увлажняться вовремя и не пересыхать. А если культуры всажены на участки с уклоном, они все равно будут увлажняться равномерно. До корней живительная водичка, возможно что и в компании с удобрениями, обязательно дойдет. Автополив упростит процесс доставки воды с источника и позволит на этом сэкономить.

Есть и нюансы. Например, система автополива потребует затрат, которые необходимо будет предусмотреть в бюджете. Некоторые культуры при поливе требуют индивидуального подхода - это надо будет учесть. Чтобы полив затрагивал все предполагаемые участки, нужно будет провести тщательную планировку, чтобы влагу получили в итоге все растения без исключения. Если на участке не предусмотрено централизованное водоснабжение, то необходимо будет продумать оптимальный способ доставки воды. В качестве источника можно использовать большие емкости или выкопать искусственный водоем. С него подача воды будет осуществляться принудительно.

Автополив может происходить капельно или дождеванием, имеется также внутрипочвенный вариант. На участке можно применять и один способ, и несколько, ведь у каждого метода свои особенности. И именно они повлияют на выбор хозяина участка, какой же автополив применить.

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