Штукатурка стен: немного информации о механизированном способе

Иногда в процессе ремонтных работ бывает нужна штукатурка стен. Этот вид отделки необходим, когда есть цель выровнять стены или создать дополнительный слой поверх стыковочных, тем самым сгладив последние. Штукатурить стены бывает надо для увеличения прочности основания, чтобы создать дополнительный барьер от звука, холода и других нежелательных проявлений. И, конечно, штукатурка стен может преследовать декоративную функцию.

Стены штукатурить можно вручную или применяя специальное оборудование. Тогда процесс уже будет называться механизированным. Услугу по механизированной штукатурке стен, к слову, можно найти повсеместно. Например, специалисты могут выполнить штукатурку стен в Москве и МО.

Для штукатурки стен используются составы на основе гипса или бетона. Подбирается материал в зависимости от присущих свойств и состояния поверхностей. Стоит знать, что гипсовая смесь имеет ограничения по применению в отличие от состава с бетоном.

Метод машинной штукатурки стен имеет немало плюсов. Во-первых, гораздо меньше, чем при ручном способе, будут временные затраты. Во-вторых, порадуют и применяемые материалы, они ощутимо дешевле, чем для ручного метода. И поэтому работа в целом выйдет ниже ценой. В-третьих, раствор, приготовленный в специальном оборудовании, будет отличаться высоким качеством. Четвертый момент – качество работ. Оно будет высоким, ведь подача смеси под давлением обеспечит надежное сцепление состава с поверхностью. Еще один плюс – не будет требоваться дополнительная шпаклевка.

Безусловно, есть при применении механизированной штукатурки стен и свои нюансы, к примеру, длительность сушки, шумность работ и т.д.

Смесь наносится на стену специалистами не сразу вдруг. До начала этого процесса необходимо провести подготовительные работы. Тут есть несколько этапов: очистка поверхности с уборкой арматуры, нанесение антикоррозийного состава, замазывание трещин, проверка стен и углов при помощи уровня и установка маяков.

Надо отметить, что машинная штукатурка не заменит полностью труд человека, но облегчит ему работу существенно – точно.

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